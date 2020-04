PREVISIONI METEO – dopo il MALTEMPO torna l’ANTICICLONE o possibile fase instabile e fresca? le ultime dai modelli

Come anticipato nel paragrafo precedente, la fase di maltempo proseguirà fino alla giornata di Mercoledì sulle Regioni centro-meridionali, mentre già dal 21 Aprile ampie schiarite raggiungeranno le Regioni settentrionali; a seguire, il minimo di bassa pressione dovrebbe allontanarsi definitivamente, favorendo un aumento del campo barico da Ovest già dalla giornata di Giovedì. La festa della Liberazione, celebrata il 25 Aprile, potrebbe trascorrere mediamente stabile su quasi tutte le Regioni, con clima primaverile; qualche acquazzone a ciclo diurno non è escluso sui settori alpini e prealpini, raggiunti da lievi infiltrazioni umide oceaniche. Le temperature massime si riporteranno diffusamente al di sopra dei +20°C, con punte possibili di +22/+23°C sulle zone interne del Centro e sulla Pianura Padana.

Meteo – La prima parte della giornata odierna, Domenica 19 Aprile, è trascorsa con condizioni meteorologiche mediamente stabili sull’Italia, ancora parzialmente protetta dalla presenza di un campo anticiclonico di matrice subtropicale; tuttavia non mancano le nubi, specie sui settori tirrenici, Nordovest e Sardegna, con qualche pioggia localizzata sull’Isola e nelle ultime ore anche sul Piemonte sudoccidentale. Sole prevalente al Nordest e Sud Italia, con temperature massime che in alcune zone hanno addirittura toccato i +29°C. Da segnalare la presenza di pulviscolo sahariano, specie sulle due Isole Maggiori, sintomo della risalita di masse d’aria calde direttamente dall’entroterra africano; le precipitazioni delle prossime ore, quindi, potranno contenere inevitabilmente particelle sahariane, determinando la conosciuta ed ormai sempre più frequente ” pioggia di sabbia”.

Terza decade del mese di Aprile senza scossoni in Italia?

L’ultima parte del del mese di Aprile potrebbe risultare decisamente dinamica sull’Europa, in particolare sulle Nazioni orientali, raggiunte da diversi impulsi freddi di matrice polare-marittima, ed in Italia? Dopo un momentaneo aumento degli indici NAO ed AO, causando una breve parentesi stabile sull’Italia nel corso del prossimo fine settimana, il flusso Atlantico potrebbe nuovamente scendere di latitudine, interessando marginalmente anche il nostro Paese. Al momento non sono attese ondate di caldo o di maltempo particolari per l’Italia entro la fine del mese, fatta eccezione per la giornata di domani; l’ultima parte del mese di Aprile, quindi, potrebbe trascorrere con brevi periodi anticiclonici, seguiti da condizioni meteo spiccatamente instabili e con temperature decisamente meno elevate rispetto ai valori attuali.