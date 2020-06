PREVISIONI METEO – esplode il CALDO sull’ITALIA con massime oltre i +30°C, ma non ovunque

Previsioni Meteo: Estate pronta a riprendersi il palcoscenico

Previsioni Meteo – Il mese di giugno è stato fin qui caratterizzato da frequenti fasi instabili ed a tratti perturbate, con le temperature che in alcuni casi si sono mantenute al di sotto delle medie mensili; durante gli ultimi giorni, tuttavia, si sta osservando un lento ritorno verso la stabilità, seppur con residui disturbi. Nel corso dei prossimi giorni l’estate potrebbe finalmente prendersi la scena su tutta l’Italia, grazie all’arrivo di un vasto campo anticiclonico sull’Europa centro-occidentale; il rinforzo dell’attività depressionaria in pieno oceano Atlantico, favorirà un deciso aumento del campo barico anche sull’Italia, portando finalmente condizioni meteo più consone per la stagione estiva.

Residui disturbi tra oggi e domani al centro-sud

Previsioni Meteo – Prima dell’arrivo del caldo su gran parte dell’Italia, ci sarà ancora spazio per occasioni d’instabilità durante le ore diurne; nelle prossime ore piogge e temporali tenderanno a svilupparsi ed a interessare gran parte delle regioni centrali e la Campania, a causa del sopraggiungere di una lieve goccia fredda in quota. Andrà meglio al Nord, Isole Maggiori ed estremo Sud dove prevarranno le schiarite; nella giornata di domani i fenomeni tenderanno a trasferirsi verso le regioni meridionali ed occasionalmente si attarderanno sull’Abruzzo, mentre tempo asciutto ed ampie schiarite si osserveranno al Nord, Toscana, Umbria e Lazio. Potrebbero essere gli ultimi disturbi atmosferici, prima dell’arrivo di una fase decisamente più estiva.

Previsioni meteo: ondata di caldo verso l’Italia, punte di +35°C

Come anticipato nel precedente paragrafo, la giornata odierna e quella di domani potrebbero essere le ultime occasioni per avere piogge e temporali prima dell’arrivo di una fase estiva. Già nella giornata odierna si raggiungeranno i +30°C sulla Pianura Padana ed occasionalmente sulle zone interne di Lazio e Toscana, ma sarà da domani che le colonnine di mercurio lieviteranno su gran parte dell’Italia. La discesa di latitudine della corrente a getto sul vicino Atlantico, favorirà la risalita di masse d’aria subtropicali verso l’Europa occidentale e parte dell’Italia; in particolare la Pianura Padana, la Sardegna e le zone interne tirreniche sperimenteranno a partire dalla giornata di domani la prima ondata di caldo del mese di giugno, con le temperature massime che potranno occasionalmente spingersi fino ai +35°C. Le maggiori anomalie sono attese sul Nordovest Italia, dove lo zero termico supererà i 4000 metri e le temperature supereranno le medie mensili di 5-6°C. Andrà meglio al sud e sulla Sicilia, dove una residua circolazione balcanica manterrà i valori termici più contenuti, ma sempre estivi.