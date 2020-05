PREVISIONI METEO – FASE 2 al via con l’ANTICICLONE e TEMPERATURE quasi ESTIVE, POI ci sono grosse NOVITÀ

Previsioni meteo weekend con residua instabilità diurna

Buon sabato pomeriggio a tutti i lettori, dal Centro Meteo Italiano! L’ultimo weekend di questa lunga fase 1, al via da ormai quasi 2 mesi, trascorrerà sull’Italia con condizioni meteo in graduale miglioramento, seppur con possibili residui acquazzoni o temporali a ciclo diurno. Infiltrazioni umide da nordovest, renderanno l’atmosfera ancora a tratti instabile; in queste prime ore del pomeriggio, nubi sparse sono in transito sulle regioni centro-meridionali Peninsulari. Primi locali acquazzoni e temporali sono in atto sulle Marche e Puglia settentrionale, ma con i fenomeni che tenderanno ad accentuarsi nelle prossime ore lungo l’Appennino centro-meridionale, Marche, Abruzzo, Puglia e Triveneto; non sono esclusi sconfinamenti localmente fino ai settori costieri. Altrove tempo più asciutto, con ampie schiarite sulle due Isole Maggiori e Pianura Padana centro-occidentale.

Fase 2 al via con l’anticiclone africano e temperature quasi estive

Le previsioni meteo per l’avvio della fase 2, potrebbero essere caratterizzate dalla presenza di un vasto campo anticiclonico, di matrice nord africana, responsabile di un periodo più stabile e caldo; l’inizio prossima settimana, che coinciderà con l’inizio della fase 2 al via lunedì 4 maggio, sarà infatti caratterizzata da condizioni meteo mediamente stabili e con temperature quasi estive, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico verso il Mediterraneo centrale. Le temperature tenderanno a portarsi su gran parte delle regioni attorno ai +25°C, ma con possibili punte anche di +30°C sulla Sardegna, maggiormente esposta alla risalita delle calde correnti africane. Bel tempo e clima estivo, ma con qualche riserva! L’anticiclone, infatti, subirà dei continui attacchi e potrebbe ben presto cedere il posto a correnti più fresche ed instabili.

Possibile passaggio instabile a metà settimana

Previsioni meteo – Il promontorio anticiclonico proteggerà tutta la Penisola e le due Isole Maggiori fino la giornata di mercoledì 6 maggio; a seguire ci sono ancora delle divergenze tra i due principali centri di calcolo, GFS ed ECMWF, su un possibile rapido passaggio instabile. L’anticiclone, infatti, potrebbe mantenere i suoi massimi barici ad Ovest dell’Italia, favorendo la discesa sul suo fianco orientale di un debole impulso instabile tra mercoledì e giovedì; secondo il modello americano GFS, infatti, acquazzoni ed un calo termico transiteranno su molte regioni centro-meridionali, seguito poi da un nuovo ritorno dell’anticiclone. Per quanto riguarda il modello europeo ECMWF, l’ultima emissione odierna vederebbe un campo anticiclonico più forte sull’Italia, rinnovando condizioni meteo stabili per gran parte della settimana.