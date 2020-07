PREVISIONI METEO – FIAMMATA CALDA attorno al 20 Luglio, coinvolto anche il Nord Italia

Previsioni Meteo estive all’orizzonte, stop al maltempo anche sul nord Italia?

Previsioni meteo – Mentre il centro-sud e le due Isole Maggiori stanno già sperimentando una fase stabile e calda, con valori termici attutali localmente fino a +34/+36°C, le regioni settentrionali dovranno ancora fare i conti con l’ennesimo break temporalesco della stagione estiva 2020. Forti temporali e grandinate sono attese nelle prossime ore su molte località, per ulteriori dettagli vi rimandiamo al seguente approfondimento. Tuttavia all’orizzonte sembrerebbe farsi strada un periodo più estivo ed anticiclonico anche per il nord Italia, almeno per 3-5 giorni. Vediamo nel prossimo paragrafo i maggiori dettagli sulla tendenza meteo per il mese di luglio 2020.

Ondata di caldo in arrivo dopo la metà di luglio

Previsioni meteo – Secondo le ultimissime uscite dei principali modelli matematici, attorno al 20 luglio un’ondata di caldo dovrebbe abbracciare l’intera Penisola e le due Isole Maggiori. L’anticiclone delle Azzorre attualmente ben saldo in pieno Oceano Atlantico, nel corso dei prossimi giorni tenderà gradualmente a trasferire i suoi massimi barici sull’Europa occidentale; in tal modo un’ansa nord atlantica riuscirà a scendere di latitudine, raggiungendo le Isole delle Azzorre, ed innescando successivamente la risalita di correnti decisamente calde verso il bacino del Mediterraneo. Un maggior contributo subtropicale, quindi, è atteso attorno al 20 luglio in Italia, con una bolla d’ara calda che investirà tutte le regioni.

Temperature massime attese oltre i +35°C

Se la tendenza meteo per la terza decade del mese di luglio verrà confermata, un’ondata di caldo moderato-forte raggiungerà l’Italia. Isoterme a 850 hPa di +20°C in libera atmosfera raggiungeranno gran parte delle regioni occidentali italiane, con picchi anche superiori in Sardegna; in tal modo le colonnine di mercurio saliranno fino a toccare diffusamente i +35°C sulla Pianura Padana, zone interne del centro e Sardegna, ma con punte prossime ai +40°C possibili sull’Isola. Temperature inizialmente più contenute sul medio-basso adriatico e settori ionici, dove una residua circolazione nordorientale limiterà il sensibile aumento termico, ma con temperature decisamente estive.