PREVISIONI METEO – FORTE ONDATA di CALDO attesa su parte dell’ITALIA; previsti oltre 30°C

Maltempo in arrivo sull’Italia, ma non ovunque pioverà

Previsioni Meteo – Le condizioni meteorologiche volgeranno verso un diffuso peggioramento sull’Italia nel corso delle prossime ore, per l’arrivo da ovest di un’intesa perturbazione dalla Spagna. Le precipitazioni interesseranno il Nord, la Sardegna e gran parte del Centro, con fenomeni attesi anche di forte intensità e con rischio di nubifragi specie su Liguria e settori a nord del Po. Tuttavia non tutte le regioni verranno interessate dal peggioramento; il sud e la Sicilia, infatti, rimarranno ai margini con la perturbazione che scivolerà a latitudini più settentrionali. Le temperature subiranno un deciso aumento per l’attivazione di calde correnti meridionali, con una fase estiva pronta a raggiungere le regioni meridionali nei prossimi giorni.

Previsioni Meteo: caldo intenso previsto per la prossima settimana, oltre +30°C

Previsioni meteo – Come anticipato, l’estremo sud e la Sicilia verranno risparmiate dalla perturbazione oceanica, a causa di una maggior protezione da parte dell’anticiclone africano. E sarà proprio l’alta pressione subtropicale la responsabile di una possibile ondata di caldo intenso atteso nel corso dei prossimi giorni; secondo le ultimissime proiezioni modellistiche, infatti, giungono ulteriori conferme su una fase calda ed estiva su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia nel corso dei prossimi giorni, raggiunte a più riprese da masse d’aria calde, di stampo prefrontale, con le temperature massime attese prossime ai +30°C. A partire da giovedì 14 maggio, tuttavia, si registrerà un ulteriore apporto caldo dal nord Africa, con le temperature che tenderanno a raggiungere valori degni di un’ondata di caldo intenso.

Temperature massime fino a +35°C, attenzione a partire dal 13 maggio

Previsioni Meteo – Le ultimissime proiezioni modellistiche confermano l’arrivo di un’intensa ondata di caldo sul Centro-Sud e Sicilia per la prossima settimana. Secondo i principali centri di calcolo, la Sicilia verrà investita da isoterme a 850 hPa eccezionali, addirittura valori di +26/+27°C in libera atmosfera a ben 1500 metri previsti per il 14 maggio; sono valori decisamente anomali in estate figuriamoci per il mese di Maggio. Le temperature massime, quindi, subiranno un costante aumento nei prossimi giorni, portandosi su gran parte del Centro-Sud e Sicilia attorno ai +30°C; sull’Isola, tuttavia, si potrebbero registrare valori record e non sono escluse punte massime superiori ai +35°C , fino a sfiorare i +40°C nelle aree interne. Tali valori risulterebbero superiori alle medie del periodo di ben 15°C, a testimonianza della potenzialità dell’evento previsto per i prossimi giorni.