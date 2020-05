PREVISIONI METEO – forti TEMPORALI e GRANDINATE nelle prossime ore, ATTENZIONE a queste aree del NORDEST

Previsioni Meteo – Nonostante la prima parte della giornata è trascorsa tutto sommato stabile sul nord Italia, salvo il transito di innocue stratificazioni, nel corso delle prossime ore si osserverà un rapido mutamento delle condizioni meteorologiche. Il transito oltralpe del vasto ed intenso fronte Atlantico, anticipato nel paragrafo precedente, riuscirà a lambire anche parte dell’Italia; un deciso peggioramento del tempo è atteso nel corso del pomeriggio, ma ancor più della sera, quando piogge e temporali potranno interessare molte regioni. In particolare i fenomeni interesseranno dapprima l’Arco Alpino, parte del Piemonte e dell’Emilia occidentale e successivamente la Lombardia; su quest’ultima è stato attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro per le precipitazioni potenzialmente abbondanti . Dalla sera i temporali si estenderanno al Triveneto, fino a lambire la Romagna.

Previsioni meteo – Buon pomeriggio a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! La configurazione barica a scala europea, vede la presenza di un vasto campo anticiclonico in affermazione sulle Nazioni sudoccidentali e bacino del Mediterraneo centrale, mentre una profonda area ciclonica, con valore minimo al suolo di 980 hPa, è presente sul mar di Norvegia, pilotando un vasto fronte perturbato sull’Europa centrale. Sarà proprio l’estesa perturbazione atlantica a lambire nelle prossime ore parte dell’Italia, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, specie al Nordest. Vediamo in dettaglio le aree maggiormente interessate nelle prossime ore.

Possibili grandinate e colpi di vento

Le temperature attuali sulla Pianura Padana risultano al di sopra delle medie del periodo, con punte localmente anche di +26/+27°C, e saranno destinate a salire lievemente anche nelle prossime ore; l’aria più fresca ed instabile in arrivo alle quote più alte nelle prossime ore, quindi, andrà ad interagire con quella più calda presente nei bassi strati, accentuando i moti convettivi. I temporali, quindi, potranno risultare di forte intensità ed accompagnati da grandinate; non si escludono forti colpi di vento durante il passaggio delle celle temporalesche. Attenzione, quindi alle prossime ore tardo pomeridiane-serali per fenomeni localmente di forte intensità, in particolare nel Triveneto.