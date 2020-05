PREVISIONI METEO – Fronte di MALTEMPO sta per colpire l’ITALIA, ecco quando e dove

Oggi nuova giornata all’insegna della prevalente stabilità

La giornata odierna è l’ennesima che passerà all’insegna della prevalente stabilità in Italia, grazie alla continua presenza di un campo di Alta pressione di origine africana nel Mediterraneo, che impedisce di fatto l’affondo delle saccature nordatlantiche anche sul nostro Paese. Non impedisce però allo stesso modo ai flussi atlantici di scorrere lungo la Penisola balcanica, da cui i flussi di maltempo arrivano per episodi di pioggia sporadici e, alcuni giorni fa, hanno favorito più volte la formazione dei classici temporali termoconvettivi pomeridiani. Il bel tempo quest’oggi si rivela sulla stragrande maggioranza del Paese, ma non mancano alcune note di maltempo vediamo dove.

Maltempo in Trentino ed estremo nordest

Nella giornata odierna dunque non mancano delle note di maltempo che stanno interessando le zone più settentrionali del Trentino e in generale delle regioni nordorientali, con fenomeni che tuttavia si presentano perlopiù di debole o di moderata intensità, favorendo accumuli tutt’altro che elevati. Nelle prossime ore, come abbiamo già approfondito all’interno di un apposito editoriale, le condizioni meteo tenderanno a non mutare particolarmente, con qualche pioggia che continuerà a riversarsi in queste zone, con gli accumuli che rimarranno pressoché deboli. La stabilità invece resiste e persiste nelle prossime ore sul resto del Paese.

Domani ondulazione del getto atlantico

Nella giornata di domani mercoledì 6 maggio è invece attesa una repentina ondulazione del getto atlantico responsabile quest’oggi già del maltempo che sta colpendo alcune zone dell’estremo nord del nostro Paese. Tale oscillazioni del flusso atlantico prevista da tutti i principali centri di calcolo favorirà l’ingresso del maltempo sulla nostra Penisola, grazie alla discesa di una saccatura di origine nordatlantica sulla Penisola balcanica. Ciò determinerà una fase di instabilità che interesserà in primo luogo soprattutto il versante orientale dello stivale, quello adriatico, come vedremo nel prossimo paragrafo.