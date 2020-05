PREVISIONI METEO – GOCCIA FREDDA verso l’ITALIA, in arrivo FORTI TEMPORALI e GRANDINATE

Oggi giornata di transizione, nubi sparse ma con basso rischio di fenomeni

Previsioni Meteo – Buon pomeriggio a tutti i lettori dal Centro Meteo Italiano! La mattinata odierna è trascorsa mediamente stabile su molte regioni italiane; il sole ha prevalso sulle nubi su gran parte del Nordest, Marche, Umbria, Toscana, Sardegna e medio-alto Lazio, mentre residue piogge hanno interessato il Piemonte ed occasionalmente le aree comprese tra la Campania, la ciociaria e l’Abruzzo meridionale. Le previsioni meteo per la seconda parte di giornata vedranno ancora condizioni stabili su gran parte dell’Italia, seppur con cieli a tratti velati per il transito di nubi prevalentemente medio-alte; qualche locale acquazzone non è escluso sui settori montuosi, ma in graduale riassorbimento serale. Temperature massime ancora elevate al Sud e Sicilia, con punte fino a +35°C

Goccia fredda verso l’Italia, domani nuovo peggioramento del tempo

Previsioni Meteo – La tregua dal maltempo che si registrerà nella giornata odierna, risulterà solo momentanea; da ovest, infatti, avanza una vasta area depressionaria, che nei giorni scorsi ha portato condizioni di maltempo in Spagna, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalla giornata di domani. La prima regione a subire gli effetti della perturbazione Iberica sarà la Sardegna, dove rovesci e temporali transiteranno fin dal mattino su gran parte dell’Isola; i fenomeni tenderanno ad accentuarsi nella seconda parte di giornata, assumendo carattere anche di forte intensità e non sono escluse locali grandinate. Temporali e piogge in arrivo dal pomeriggio anche sulla Toscana, Umbria e localmente nel Lazio, con tendenza all’estensione entro la fine del giorno anche ai settori sud del Po.

Forti temporali attesi tra martedì e mercoledì su molte regioni

Previsioni meteo – La goccia fredda stazionerà tra martedì e mercoledì sul Mediterraneo centrale, in particolare sui bacini centro-meridionali italiani. Nella giornata di martedì i fenomeni saranno più probabili sulle regioni centrali, zone interne di Molise, Campania e Sardegna; in tali settori acquazzoni e temporali si rinnoveranno durante la giornata, con maggior probabilità tra il pomeriggio e la prima serata quando potranno risultare anche di forte intensità. Mercoledì maltempo diffuso al Sud, Sicilia, Lazio ed Abruzzo con temporali intensi e locali nubifragi; rischio grandinate. Locali fenomeni non sono esclusi anche sui settori meridionali di Marche e Sardegna.