PREVISIONI METEO – in arrivo una debole PERTURBAZIONE sull’ITALIA, ecco dove pioverà

Bel tempo sull’Italia, ma è in arrivo una perturbazione

Previsioni meteo – Le condizioni meteorologiche sull’Italia si mantengono decisamente stabili anche durante la festività di Pasqua, grazie alla persistenza di un campo altopressorio; i cieli risultano soleggiati su tutte le Regioni, salvo innocui addensamenti di tipo basso lungo le coste tirreniche, con le temperature attuali che si sono portate già a ridosso dei +20°C sulla Pianura Padana, Puglia e Sardegna. Nella seconda parte di giornata le condizioni meteo risulteranno sostanzialmente invariate, salvo un graduale aumento della nuvolosità medio-alta ad iniziare dalla Sardegna in successiva estensione dalla sera/notte anche al Nordovest e centrali tirreniche. L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Islanda, infatti, sta favorendo in queste ore la discesa di una saccatura artica sul Centro-Est Europa, responsabile di un rapido peggioramento sull’Italia ad inizio settimana.

Inizio settimana, transita una debole perturbazione sull’Italia

L’invecchiamento del campo barico sul bacino del Mediterraneo, favorirà l’ingresso di un debole impulso instabile ad inizio settimana sull’Italia; la nuvolosità tenderà ad aumentare nella giornata di domani, Pasquetta, su tutta l’Italia, anche se i fenomeni risulteranno generalmente assenti nella prima parte di giornata. Deboli piogge raggiungeranno la Sardegna nel corso del pomeriggio, per poi estendersi gradualmente tra la sera e la notte a Toscana, Lazio, Umbria ed Appennino centrale. Martedì la perturbazione collegata all’aria artica in discesa sui Balcani, transiterà al Centro-Sud Peninsulare, dove sono attese precipitazioni tra il mattino ed il pomeriggio; tempo più asciutto al Nordovest ed Isole Maggiori, occasionali acquazzoni al mattino potranno attardarsi sulla Romagna. Temperature attese in momentanea flessione, seppur oscillando attorno le medie stagionali.

Anticiclone pronto a riabbracciare l’Italia dal 15 Aprile

Previsioni meteo – Il passaggio instabile di cui vi abbiamo appena parlato, spezzerà solo brevemente la monotonia anticiclonica dell’ultimo periodo; già dalla giornata di Mercoledì 15 Aprile, ma ancor di più in quella di Giovedì, l’anticiclone Nord Africano riuscirà ad espandersi sul Mediterraneo centrale, riportando condizioni meteo stabili su tutte le Regioni. A livello europeo si verrà a creare una configurazione barica, detta ad omega blocking, decisamente negativa per le sorti meteorologiche italiane; l’isolamento di una lacuna barica a ridosso delle Azzorre e di una seconda sul comparto europeo sudorientale, manterranno ben saldo sul Mediterraneo il promontorio altopressorio subtropicale, favorendo una probabile lunga fase stabile e dal sapore estivo per l’Italia.