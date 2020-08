PREVISIONI METEO – Isolati, ma violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, ecco quando e le ZONE COLPITE

Forte maltempo a Messina, danni e disagi

Sulle regioni meridionali del Paese insiste ancora una blanda circolazione instabile innescata proprio dall’affluenza di correnti più fresche ed umide provenienti dai quadranti nordorientali, provenienti cioè dalla stessa saccatura che nel corso di questa settimana aveva portato un’ondata di più diffuso maltempo rispetto a quanto sta facendo negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Nonostante la circolazione instabile sia come scritto in precedenza “blanda” ciò non ha mancato di apportare fenomeni anche violenti, seppur isolati, che hanno provocato non pochi problemi nella città di Messina.

Nel mirino del maltempo anche la Provincia di Messina e la Calabria

Per quanto isolati e localizzati potessero essere questi temporali che hanno interessato nel corso di questo pomeriggio, i fenomeni sono stati comunque violenti ed oltre ad interessare la città di Messina, duramente colpita è stata anche la Provincia, in particolare la località Barcellona Pozzo di Gotto dove gli accumuli di pioggia sfiorano i 150 millimetri, come vedremo nel prossimo paragrafo. Lo sviluppo di violenti temporali però ha interessato anche la vicina Calabria: anche in questo caso, diversi sono stati i danni e i disagi segnalati in particolar modo nella località di Scilla.

Domani nuova giornata con rischio maltempo al sud

Nella giornata di domani domenica 9 agosto non si verificheranno grosse variazioni dal punto di vista sinottico per il meridione, che avrà ancora a che fare con lo scorrimento ad alta quota di correnti più fresche e umide di provenienza balcanica. Ciò, in assenza di una vera e propria perturbazione strutturata di minimo depressionario, sarà capace di portare solamente isolati fenomeni, con il tempo che generalmente si mostrerà stabile e prevalentemente soleggiato. Saranno pochi gli addensamenti e non tutti, tra quelli, daranno vita ai temporali: basandoci dunque sulle attuali proiezioni modellistiche, vediamo le zone colpite per domani.