PREVISIONI METEO – MALTEMPO LIVE, forti TEMPORALI e GRANDINATE in ITALIA, possibili locali criticità nelle PROSSIME ORE

Migliora al nord dopo l’ondata di maltempo di ieri

Nella giornata odierna da satellite e radar meteorologico risulta piuttosto evidente un netto e visibile miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, nella giornata di ieri interessate da forte maltempo a causa del passaggio di un cavo atlantico. Non sono mancate criticità che hanno coinvolto il Piemonte, la Lombardia, ma anche l’Emilia-Romagna, con alberi caduti e allagamenti. Tale cavo atlantico si sarebbe successivamente isolato a goccia fredda e sarebbe traslata verso sudest a partire fin da questa notte, favorendo il suddetto miglioramento al nord Italia, ma provocando un netto peggioramento al centro-sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Oggi brutto tempo in molte zone del centro-sud

A partire fin dalla tarda mattinata la cumulogenesi piuttosto spiccata soprattutto nelle zone interne delle regioni centro-meridionali lasciava presagire un pomeriggio pregno di instabilità termoconvettiva a causa del passaggio di una goccia fredda ad alta quota. Ed effettivamente, fin dalle primissime ore di questo pomeriggio il maltempo è scoppiato a partire dall’Appenninno centrale estendendosi successivamente su quello meridionale. Nelle passate ore un temporale ha persino colpito Roma con fenomeni localmente violenti e grandinate, non mancando di portare qualche disagio causato dagli allagamenti.

Temperature in calo, ma restano piuttosto calde

Il passaggio di questa goccia fredda ha fatto si che in Italia le temperature calassero rispetto ai valori registrati nei passati giorni. In molti casi e soprattutto nelle zone interessate dal maltempo, questo calo è stato netto e anche particolarmente sensibile, ma in realtà dati alla mano si tratta semplicemente di un rientro in media delle temperature che rimangono dunque piuttosto calde e tipiche di questo periodo. Tutto ciò fornisce esattamente un’idea precisa su quanto invece le temperature degli scorsi giorni fossero anomale e soprattutto di quanto esse registrassero valori oltre la media del periodo. Andiamo a vedere però ora l’evoluzione meteo relativa alle prossime ore.