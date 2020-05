PREVISIONI METEO – Nuovo STOP all’ANTICICLONE, arriva il MALTEMPO con TEMPORALI e NUBIFRAGI? I dettagli

Finita la fase di maltempo, non senza qualche disagio e danno

E’ definitivamente tramontata nella giornata di oggi venerdì 22 maggio la fase di maltempo che ha interessato l’Italia nei passati giorni a causa del transito di una goccia fredda di origine atlantica sul Mediterraneo centrale. L’ondata di instabilità non è passata liscio sulla nostra Penisola, infatti non ha mancato di portare qualche danno e disagio in giro per lo stivale: ricordiamo tra gli episodi, il violento sistema temporalesco sulla Sardegna sudoccidentale e sul cagliaritano che ha portato qualche allagamento e le violenti grandinate che si sono abbattute dapprima in Umbria e successivamente anche nelle Marche, soprattutto nel maceratese.

Anticiclone al via, temperature in aumento

L’Alta pressione di matrice questa volta azzorriana che ha tra l’altro spinto la goccia fredda verso la Penisola balcanica dove è stata riassorbita da una saccatura di aria più fredda proveniente dal nord Europa, ha interessato e sta tutt’ora interessando in maniera evidente lo stivale in due differenti step: le regioni settentrionali sono alle prese con tali effetti già da un paio di giorni, quelle centrali da ieri e quelle del sud Italia da oggi. Le temperature appaiono generalmente gradevoli seppur in progressivo aumento, anche se non manca qualche picco che raggiunge i +30°C, soprattutto al centro-nord.

Nuovo e immediato stop all’Anticiclone

Tuttavia l’Anticiclone di matrice azzorriana si mostra piuttosto esteso, ma non così robusto: esso potrebbe infatti ricevere nel giro di brevissimo tempo un nuovo stop. Da parte di chi? Da parte di un cavo atlantico che per la serata di domani sabato 23 maggio è previsto affondare verso la nostra Penisola e lambire le regioni settentrionali. Ciò ovviamente, quando siamo ormai alle porte della stagione estiva, non mancherà di portare effetti proprio su alcune regioni del nord Italia, con le piogge e i temporali che potrebbero risultare anche particolarmente intensi come vedremo nel prossimo paragrafo.