PREVISIONI METEO – periodo DINAMICO in arrivo sull’ITALIA, tra CALDO ESTIVO ed intenso MALTEMPO

Meteo dinamico sull’Italia, oggi bel tempo poi arriva la pioggia

Previsioni Meteo – L’Italia si appresta a vivere un periodo meteorologico decisamente dinamico tra la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio, ovvero quello che ci proietterà verso la fase 2 dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Durante il weekend della Festa della Liberazione, il tempo si manterrà mediamente stabile sull’Italia, seppur con occasionali disturbi diurni a ridosso delle Alpi e delle due Isole Maggiori. Le temperature si manterranno su valori decisamente primaverili oggi e domani, con massime anche di +24/+25°C sulla Pianura Padana; il bel tempo, tuttavia, ha le ore contate: già dalla giornata di Lunedì si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, seguita da Martedì dall’ingresso di piogge diffuse localmente anche abbondanti. Il maltempo proseguirà per gran parte della prossima settimana, per il transito di frequenti impulsi atlantici.

Maltempo in arrivo dalla prossima settimana

Previsioni Meteo – come anticipato nel paragrafo precedente, nel corso della prossima settimana si assisterà ad un deciso peggioramento del tempo su tutta l’Italia. L’abbassamento del flusso umido oceanico, favorirà l’ingresso sul bacino del Mediterraneo di una serie di perturbazioni atlantiche, responsabili di piogge diffuse ed un lieve calo delle temperature. Un primo sistema frontale raggiungerà l’Italia nella giornata di martedì, portando piogge diffuse anche in quella di mercoledì oltre che un calo delle temperature, più sensibile al Nord. Successivamente una seconda perturbazione atlantica transiterà su tutte le regioni tra giovedì e venerdì, riportando precipitazioni diffuse, localmente anche abbondanti. La neve rifarà la sua comparsa sui settori montuosi, ma solo a ridosso di quelli alpini ed a quote medio-alte.

Inizio di Maggio in compagnia dell’anticiclone africano?

Dopo la fase di maltempo che interesserà l’Italia nel corso della prossima settimana, le condizioni meteorologiche volgeranno verso una nuova stabilità con l’arrivo del mese di Maggio. L’affondo tra la Penisola Iberica e le Isole delle Azzorre di una vasta saccatura nord atlantica, richiamerà masse d’aria molto calde di matrice subtropicale verso il Mediterraneo centrale; si tratterà probabilmente di un richiamo caldo di tipo prefrontale, ma che determinerà l’espansione di un promontorio anticiclonico proprio in concomitanza del 4 maggio, ovvero l’avvio della fase 2. Le condizioni meteo volgeranno verso una generale stabilità, con temperature destinate a salire fino a valori estivi a causa della risalita di masse d’aria molto calde per il periodo; non sono escluse punte anche di +30°C.