PREVISIONI METEO – PIOGGE e TEMPORALI sferzeranno a breve sull’ITALIA, ecco quando e dove

Aprile terminato, mese piuttosto secco

Con l’avvento del mese di maggio, ci siamo lasciati alle spalle un aprile decisamente secco a causa della netta predominanza nel Mediterraneo dell’Alta pressione di origine africana che ha imperversato sulla nostra Penisola soprattutto nelle prime due decadi del suddetto mese. Una radicalizzazione così robusta da parte dell’Anticiclone sul Mediterraneo meridionale, rende di difficile riuscita tutti i possibili tentativi di affondo che potrebbe fare (e sta comunque facendo) il flusso atlantico di affondare sullo stivale e portare maltempo. Ciò nonostante il forcing esercitato sulla cupola altopressoria ha comunque portato qualche nota di maltempo e persino qualche disagio nei giorni scorsi, come abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Maggio sembra essere iniziato sulla falsa riga di aprile

Come evidente dalla situazione rintracciabile dal radar e dal satellite meteorologico maggio non sembra aver molta voglia di dare una svolta meteorologica alla nostra Penisola, con le piogge che sono al momento rilegate solo a settori localizzati e riferibili soprattutto alle aree nordoccidentali. I fenomeni tra l’altro non presentano eccessi di intensità, con precipitazioni al più deboli o moderate. Nessun deciso cambio di pattern dunque è arrivato con il mese di maggio, ciò che era invece sperabile arrivasse dal momento che il nostro Paese sta ora vivendo una fase di criticità portata proprio da lunghi periodi di siccità.

Prossime ore tempo destinato a peggiorare in buona parte del nord Italia

Nelle prossime ore tuttavia un ulteriore oscillazione da parte della corrente a getto che da giorni insiste oltralpe porterà a condizioni di maltempo sulla nostra Penisola più generalizzate. Mentre infatti attualmente, come specificato nel corso del precedente paragrafo, le piogge colpiscono solo alcune aree localizzate dei settori nordoccidentali, nelle prossime ore esse potrebbero estendersi verso le aree più orientali, interessando principalmente la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto e anche parte della Romagna. Sul dettaglio previsionale abbiamo tuttavia approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.