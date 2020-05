PREVISIONI METEO – PONTE del 2 GIUGNO al via con TEMPORALI e PIOGGE, poi ci sono novità!

Previsioni Meteo Weekend: tempo ancora instabile con acquazzoni e temporali

Previsioni Meteo – Il ponte del 2 giugno, la Festa della Repubblica, è ufficialmente iniziato con l’ultimo fine settimana del mese di maggio. Le condizioni meteorologiche, tuttavia, appaiono decisamente instabili sull’Italia, interessata da una vasta e persistente circolazione a carattere freddo estesa dall’Europa centro-orientale fino a coinvolgere anche i Paesi che affacciano sul bacino del Mediterraneo. Nel corso della giornata odierna acquazzoni e temporali si rinnoveranno in particolare sulle regioni centro-meridionali e la Sicilia, risultando localmente di forte intensità; situazione meteorologica invariata anche nella giornata di domani, quando al tempo asciutto del mattino seguiranno acquazzoni e temporali durante le ore pomeridiane su gran parte delle regioni; i fenomeni risulteranno a carattere irregolare, con maggiori schiarite lungo le coste del centro-nord.

Neve nelle ultime ore in Appennino

Previsioni Meteo – Tra la giornata di ieri e la scorsa notte l’Italia è stata interessata non solo da piogge e temporali, ma anche da un consistente calo delle temperature fin sotto ai valori medi del periodo. La circolazione fresca orientale, infatti, ha raggiunto anche il Mediterraneo centrale favorendo una cospicua diminuzione termica. Isoterme a circa 1400 metri di altitudine fino a +4/+5°C, hanno favorito il ritorno della neve lungo l’Appennino fin sotto ai 2000 metri. Tale fenomeno non è ovviamente eccezionale per la stagione, ma ha almeno ridato un sapore primaverile ad un mese di maggio fin qui decisamente caldo ed anomalo.

Inizio di settimana e Festa della Repubblica con tempo in miglioramento

Previsioni Meteo – La vasta area altopressoria estesa dalla Penisola Iberica fino al comparto baltico-scandinavo, tenderà a portarsi gradualmente verso Levante nei prossimi giorni, indebolendo la fresca circolazione orientale sull’Italia. Nel corso della giornata di lunedì 1 giugno, ma ancor più durante la Festa della Repubblica, le condizioni meteorologiche volgeranno verso un diffuso quanto sensibile miglioramento. In particolare residui acquazzoni potranno interessare la Calabria durante le ore pomeridiane di lunedì, mentre ampie schiarite si osserveranno su gran parte della Penisola ed Isole Maggiori. Bel tempo, salvo locali addensamenti, il 2 giugno su gran parte dell’Italia, fatta eccezione per un possibile graduale peggioramento del tempo dal pomeriggio al Nordovest, per l’approssimarsi di una nuova perturbazione Atlantica.