PREVISIONI METEO – Raffiche di vento BURRASCOSE terranno ancora sotto scacco l’ITALIA nonostante tempo in progressivo miglioramento, i dettagli

L’Italia sta attraversando in queste ore una fase più dinamica

A partire già dalla serata di ieri si è aperta una fase molto più dinamica sull’Italia di quelle che ha vissuto in precedenza nel mese di gennaio e, più anomalo, sull’iniziare del mese, quando le temperature sulla maggior parte del Paese raggiungevano i +20°C e localmente anche oltre (soprattutto in Sardegna e Piemonte). Una saccatura di aria fredda di origine artico marittima riporta infatti nevicate a quote decisamente più consone al periodo che stiamo vivendo, con cumulati tuttavia generalmente deboli e solo puntualmente moderati.

Neve a quote medio-basse sul versante adriatico, temporali nevosi sui Nebrodi

In questi minuti la neve sta coinvolgendo località adriatiche al di sopra dei 600/700 metri in abbassamento nelle prossime ore, con vere e proprie bufere di che si stanno abbattendo sull’Appennino. Temporali nevosi stanno colpendo la catena montuosa siciliana dei Nebrodi con la quota neve che si attesta li dagli 800/900 anch’essa in abbassamento nel corso della serata. Venti di tramontana sul versante tirrenico assicurano invece condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate, con temperature comunque in calo.

Domani ancora forti venti sull’Italia

I venti impetuosi sferzano l’Italia già dal pomeriggio della giornata di ieri, non senza causare qualche danno e disagio di cui abbiamo parlato all’interno di un apposito editoriale. Le raffiche hanno oggi raggiunto diffusamente i 60km/h, superandoli in molti casi. Nella giornata di domani giovedì 6 febbraio la situazione non tenderà a migliorare, con le raffiche che continueranno a raggiungere i 90km/h in molte aree, come le coste garganiche, le coste salernitane e il Molise. Raffiche oltre i 100km/h nel beneventano e nell’irpinia.