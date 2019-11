PREVISIONI METEO – Severo MALTEMPO in arrivo sulla Liguria, si innalza l’ALLERTA: accumuli ingenti e rischio criticità, tutti i dettagli

Tregua dal maltempo terminata per la Liguria Dopo una tregua dal maltempo che è durata per qualche giorno sulla Liguria, ecco una nuova perturbazione farsi strada dai quadranti settentrionali e affondare sul Mediterraneo occidentale, innescando una ciclogenesi sul Golfo del Leone con la formazione di un minimo depressionario sulla Costa Azzurra. Questo sarà responsabile di forti precipitazioni e nubifragi non solo in Liguria ma in tutte le regioni nordoccidentali, soprattutto a ridosso dei monti aiutati dal fenomeno dello stau. Allerta innalzata da gialla ad arancione dalla Protezione Civile Stando alle previsioni disponibili nella giornata di ieri, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato quest’oggi sulla Liguria un’allerta gialla su tutte le zone di allerta. Nel corso invece di questa mattinata il Centro Funzionale Regionale della regione Liguria ha valutato più attentamente le condizioni di spiccata instabilità con le quali dovrà fronteggiare la regione stessa nelle prossime ore e hanno deciso di innalzare l’allerta gialla ad allerta arancione solo sulle regioni centrali della Liguria ovvero sulle seguenti zone di allerta: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Piogge e temporali colpiscono già i quartieri più occidentali di Genova Le piogge e i temporali stanno già colpendo in questo momento i quartieri più occidentali del capoluogo ligure, con fenomeni tuttavia non così intensi. Gli accumuli di pioggia al suolo momentaneamente segnano valori generalmente inferiori ai 10 millimetri, ma si tratta ovviamente di un bilancio provvisorio in quanto nelle prossime ore gli accumuli sono destinati ad aumentare, come vedremo nei successivi paragrafi.

Fenomeni intensi già da questa sera L’ondata di maltempo non si farà attendere molto e già da questa sera inizierà a sferzare in maniera intensa sulle aree più occidentali della Liguria, con forti piogge accompagnate talvolta da attività elettrica e da forti raffiche di vento. Entro la mezzanotte odierna infatti il settore più colpito risulterà essere quello occidentale, ma piogge anche intense non mancheranno nelle località di Genova e provincia, così come abbiamo approfondito all’interno di un altro nostro articolo. Ma il maltempo continuerà ad interessare la regione nel corso delle ore notturne, come vedremo nel paragrafo successivo.

Severo maltempo con possibili criticità in nottata L’ondata di severo maltempo sulla Liguria non si fermerà alla sola serata odierna, ma interesserà anche le prime ore della notte di domani venerdì 15 novembre, con forti temporali e accumuli di pioggia al suolo previsti ingenti. L’instabilità nel corso della notte si sposterà verso oriente interessando entro la mattina tutto il territorio regionale da ovest verso est con quantitativi di pioggia al suolo davvero elevati soprattutto in rapporto al tempo col quale si registreranno. Non è escluso alla base di queste previsioni attualmente a disposizione che si registri qualche disagio dovuto ad allagamenti in giro per la regione nel corso della nottata.