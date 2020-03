PREVISIONI METEO: tempo in peggioramento sull’ITALIA, NEVE possibile in queste città!

Meteo invernale in arrivo sull’Italia, piogge e neve

Siamo ormai alle porte di un brusco cambio circolatorio sull’Italia; le miti e stabili masse d’aria presenti in questi giorni sul Mediterraneo centrale, verranno ben presto sostituite da quelle più fredde in arrivo dall’Est Europa. Già in queste ore, le correnti artico-continentali in scorrimento sul bordo meridionale dell’alta pressione russo-scandinava, si sono messe in marcia verso l’Europa centro-orientale e faranno il loro ingresso dalla porta della Bora nella prossima notte. Una fase di tempo instabile ed improntato a condizioni meteo decisamente invernali, caratterizzerà l’inizio della prossima settimana con neve localmente fin le pianure.

Neve in arrivo localmente a ridosso di coste e pianure

Previsioni Meteo – L’aria fredda farà il suo ingresso sul Triveneto nel corso della prossima notte, determinando un graduale calo della quota neve fino a circa 800-1000 metri. Le correnti settentrionali, si estenderanno gradualmente nella giornata di domani al Centro Italia tra la sera e la notte di Lunedì, quando i fiocchi si spingeranno fino a 400-600 metri tra Marche ed Abruzzo. Nella giornata prosieguo di Lunedì, l’ulteriore apporto freddo dai Balcani favorirà la caduta della neve inizialmente a partire dai 200-400 metri sul medio Adriatico ed Arco Alpino centro-occidentale; quota neve che subirà un ulteriore calo tra la sera e la notte di Martedì quando i fiocchi raggiungeranno i settori costieri di Marche, Abruzzo e Molise; deboli fenomeni in arrivo anche sulla Romagna. Dalla tarda serata di Lunedì e notte di Martedì, quindi, le nevicate interesseranno città di pianura e costiere come Ancona, Pescara, Termoli e Rimini; neve ovviamente anche in città come Campobasso, Ascoli Piceno, Teramo e l’Aquila. Martedì i fiocchi raggiungeranno anche i settori basso collinari, localmente di pianura, anche di Umbria, Basilicata e zone interne di Lazio, Campania ed occasionalmente della Toscana Sud-Orientale.

In arrivo forti venti di Bora e Grecale

Non solo calo delle temperature e neve, ma da domani sull’Italia la sensazione di freddo sarà accentuata anche dalla presenza di forti venti settentrionali. Il rinforzo del campo barico tra Scandinavia e Russia, con valori barici al suolo fino a 1040 hPa, causeranno venti oltre i 50 Km/h su tutta la Penisola a partire dalla serata di domani; le raffiche potrebbero raggiungere gli 80-90 Km/h sottovento all’Appennino ed i 100 Km/h a Trieste.