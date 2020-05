PREVISIONI METEO – tempo in rapido PEGGIORAMENTO, FORTI TEMPORALI in arrivo su queste zone!

Meteo in peggioramento nelle prossime ore su parte del Nord

Previsioni Meteo – Dopo la momentanea tregua della prima parte di giornata, salvo residui acquazzoni tra l’alto Piemonte ed il Triveneto, le condizioni meteo volgeranno verso una nuova recrudescenza dell’instabilità. L’Italia centro-settentrionale, rimane sotto il flusso umido meridionale, responsabile in queste ore dello sviluppo di nuovi acquazzoni; in particolare le regioni coinvolte dal ritorno imminente dei fenomeni saranno quelle settentrionali, dove non si escludono locali temporali, mentre occasionali pioviggini bagneranno parte del centro. Tempo stabile, invece, ancora al sud ed Isole Maggiori, alle prese con il richiamo caldo nord Africano, di stampo prefrontale.

Focus temporali e piogge, ecco le zone maggiormente interessate

Previsioni Meteo – Osservando l’animazione radar, le prime deboli piogge hanno raggiunto la Liguria ed il cuneese; la risalita del flusso umido renderà l’atmosfera decisamente più instabile anche sul resto del nord Italia, favorendo nel corso del pomeriggio lo sviluppo di acquazzoni e temporali in particolare sui settori Prealpini ed Alpini. I fenomeni tenderanno ad estendersi rapidamente al Piemonte, dove potranno risultare anche di forte intensità tra il tardo pomeriggio e la serata, nonché all’Emilia-Romagna, Lombardia ed entro la fine del giorno anche al Triveneto. Ombrelli a portata di mano anche per chi abita nelle zone comprese tra la Toscana centro-meridionale e l’Umbria, dove non si escludono deboli piogge seppur intermittenti e piuttosto modeste.

Caldo intenso, in questo momento sfiorati i +40°C in Sicilia

Previsioni Meteo – Nel corso delle prossime ore l’Italia si troverà letteralmente spaccata in due; mentre le piogge e qualche temporale sono pronte a raggiungere nuovamente il Nord Italia, al Sud, Lazio e Sicilia le temperature risultano decisamente estive. In questo momento sul basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica si stanno toccando i +32/+34°C, con punte nel salernitano fino a +36°C. La palma della più calda d’Italia, tuttavia, spetta ancora alla Sicilia, dove si stanno agevolmente superando i +35°C; in particolare nelle aree sottovento al flusso sciroccale, si misurano attualmente +38°C nel messinese e palermitano con picchi locali addirittura di +40°C, rilevati dalla stazione di Capaci, replicando quanto accaduto solo pochi giorni fa.