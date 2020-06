PREVISIONI METEO – TEMPORALI e GRANDINATE verso l’ITALIA, attenzione nelle prossime ore a queste regioni

Previsioni Meteo in peggioramento, goccia fredda verso l’Italia

Previsioni Meteo – Buon sabato pomeriggio a tutti i cari lettori dal Centro Meteo Italiano! Dopo una mattinata trascorsa mediamente stabile su gran parte dell’Italia, le condizioni meteo volgeranno verso un rapido peggioramento nelle prossime ore. Non c’è infatti pace per l’Italia, interessata ormai da diverse settimane da una circolazione instabile oceanica, determinando un’inizio dell’estate meteorologica decisamente anomala; le prime piogge stanno già interessando la Sardegna, il cuneese ed il Ponente Ligure. L’arrivo della goccia fredda nelle prossime ore, accentuerà l’instabilità su molte regioni italiane, favorendo lo sviluppo di piogge e temporali anche di forte intensità ed accompagnate da grandinate; vediamo nel prossimo paragrafo le aree maggiormente colpite nelle prossime ore dai fenomeni più intensi.

Forti temporali e grandinate in arrivo su molte regioni del nord e Toscana

Previsioni meteo in ulteriore deciso peggioramento nella seconda parte di giornata, per l’arrivo dalla Francia di una goccia fredda che tenderà a transitare sull’alto Tirreno ed il Nordovest Italia. Forti temporali sono previsti svilupparsi durante le ore pomeridiane sulla Liguria, specie di Ponente, Piemonte ed Appennino Ligure in successiva estensione entro la sera all’Emilia, coste della Toscana ed alla Lombardia occidentale. Nel corso delle ore serali piogge e temporali bagneranno gran parte del Nord e della Toscana, con fenomeni che potranno assumere anche carattere di forte intensità sul levante ligure, Emilia, Lombardia, Veneto e Toscana centro-settentrionale. Nottetempo i fenomeni si concentreranno in particolare sul Triveneto, Toscana ed Umbria, dove potranno risultare ancora a carattere temporalesco. Il vortice instabile in arrivo sarà accompagnato anche dalla presenza di aria più fredda in quota, responsabile di grandinate ed un nuovo calo delle temperature. Qualche pioggia o locale temporale non è esclusa tra la sera e le prime ore della notte anche sul Lazio.

Previsioni meteo instabili anche domani, ancora rischio temporali

Nel corso della giornata di domenica la goccia fredda agirà tra il Nordest ed il medio-alto Adriatico; l’atmosfera si manterrà instabile sulle regioni centrali e nordorientali con acquazzoni e temporali fin dal mattino, Abruzzo escluso. Nella seconda parte di giornata l’instabilità si rinnoverà sulle medesime aree, fatta eccezione per un miglioramento lungo le coste tirreniche ed il nordovest, dove le schiarite tenderanno a prevalere sulle nubi. Andrà meglio al Sud e la Sicilia, salvo locali rovesci a ridosso dell’Appennino campano e molisano. Le temperature subiranno una nuova diffusa flessione, riportandosi localmente al di sotto dei valori medi stagionali.