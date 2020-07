PREVISIONI METEO – TEMPORALI e GRANDINE pronti e colpire nelle prossime ore l’ITALIA, ecco dove

Italia divisa in due: Anticiclone al nord, temporali al sud

Previsioni meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ci ritroviamo a commentare con questo editoriale la seconda parte della giornata di domenica, ancora caratterizzata localmente dal rischio temporali. Mentre sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna i cieli risultano sgombri da nubi, grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, nubi alternate a schiarite si osservano sulle regioni meridionali e parte della Sicilia. Nel corso delle prossime ore, quindi, l’Italia si ritroverà letteralmente divisa in due: bel tempo e caldo al centro-nord, temporali e grandinate in arrivo su parte del sud e la Sicilia.

Temporali e grandine in arrivo al sud e la Sicilia, ecco le zone più a rischio

Previsioni Meteo – La goccia fredda giunta nei giorni scorsi sul Mediterraneo centrale, caratterizzerà anche nella giornata odierna le condizioni meteo su parte dell’Italia. Osservando l’immagine satellitare attuale si nota la circolazione in senso antiorario della nuvolosità sulle regioni meridionali, con gli ammassi nuvolosi ruotare attorno al centro di bassa pressione posizionato sul mar Ionio. Nel corso delle ore pomeridiane e della prima serata nubi cumuliformi prenderanno forma lungo l’Appennino meridionale, seguiti da piogge e temporali in estensione verso i settori costieri della bassa Campania e tirrenici di Calabria e Basilicata; non mancheranno acquazzoni anche sulle Murge, così come sui rilievi della Sicilia centro-orientale, in parziale estensione alle coste ioniche. Non mancheranno locali grandinate e colpi di vento durante i fenomeni più intensi.

Previsioni Meteo lunedì 6 luglio: rischio nubifragi in Calabria, nuovi temporali in arrivo su parte del nord

Nonostante il campo barico è in graduale aumento sull’Italia, l’anticiclone delle Azzorre non riuscirà a portare condizioni meteo stabili ovunque. Nella giornata di domani, lunedì 6 luglio, la goccia fredda insisterà sul mar Ionio, rinnovando condizioni meteo instabili su parte del sud; in particolare sarà ancora la Calabria, dopo i nubifragi avvenuti nella giornata di ieri ed approfonditi in questo editoriale, la regione a maggior rischio forti temporali, con fenomeni che potranno assumere ancora una volta carattere grandinigeno e di forte intensità. Temporali ed acquazzoni che non risparmieranno nemmeno la Basilicata e la Sicilia orientale. Il passaggio instabile sull’Europa centrale, invece, riuscirà a valicare l’Arco Alpino durante la serata di domani, riportando temporali su gran parte del Triveneto, la Lombardia orientale e nottetempo anche sulla Romagna.