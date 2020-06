PREVISIONI METEO – TEMPORALI e PIOGGE in atto, zone interessate ed evoluzione prossime ore!

Meteo in peggioramento sull’Italia, piogge e temporali in atto su diverse regioni Previsioni Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori dal Centro Meteo Italiano! Come vi abbiano anticipato nell’editoriale del mattino, le condizioni meteorologiche stanno decisamente peggiorando su parte dell’Italia. Una delle prime regioni ad essere stata raggiunta dai fenomeni è la Liguria, dove un fronte temporalesco con piogge e temporali di moderata-forte intensità ha colpite le aree costiere e quelle comprese tra Genova e La Spezia; accumuli pluviometrici che localmente superano i 50 mm nell’entroterra genovese, mentre nel capoluogo ligure oscillano tra i 30 ed i 40 mm. Piogge abbondanti anche nell’area compresa tra l’alto Piemonte e le Prealpi lombarde, con accumuli dalla mezzanotte fino a 100 mm nel varesotto. Attualmente piogge e locali temporali sono in sviluppo sulla Lombardia centro-orientale, Trentino e nord del Veneto. Maltempo in accentuazione nelle prossime ore, ecco dove c’è il rischio nubifragi Previsioni Meteo – Nel corso delle prossime ore pomeridiane e serali le condizioni meteorologiche si manterranno fortemente instabili al Nord; in particolare i fenomeni tenderanno ad accentuarsi nel corso del pomeriggio nel Triveneto ed alta Lombardia, con precipitazioni abbondanti e localmente sotto forma di nubifragio. Una breve pausa asciutta sta raggiungendo l’estremo Nordovest, ma nuovi temporali torneranno a formarsi tra il tardo pomeriggio e la sera su gran parte del Piemonte, Levante Ligure e nuovamente sulla Lombardia, mentre insisteranno tra Veneto, Friuli e Trentino Alto-Adige. Non sono esclusi nuovi nubifragi, con possibili grandinate durante i fenomeni più intensi. Meteo in peggioramento anche al Centro, temporali in arrivo sulle tirreniche Previsioni Meteo – Attualmente il tempo risulta mediamente stabile sulle regioni centrali, salvo nubi in transito in particolare tra Umbria, Toscana e Lazio. Nella seconda parte di giornata, ma ancor più nella notte, si osserverà un deciso peggioramento con temporali e piogge irregolari in arrivo dapprima sulla Toscana ed entro la mattinata di domani anche tra Lazio ed Umbria. Su tali regioni non si escludono anche locali episodi grandinigeni associati ai fenomeni temporaleschi più intensi. Nel corso della giornata di domani, lunedì 8 giugno, il maltempo si estenderà anche all’Abruzzo ed alle Marche, mentre un graduale miglioramento raggiungerà le coste tirreniche, in particolare dalla seconda parte di giornata.

Sud Italia ai margini del peggioramento, ma non ovunque sarà stabile Le regioni meridionali rimarranno un po ai margini dei prossimi peggioramenti, stante una traiettoria più settentrionale delle perturbazioni rispetti ai peggioramenti passati. Tuttavia, mentre nella giornata odierna non si attendono fenomeni significativi, nel corso della giornata di domani rovesci e locali temporali torneranno ad interessare la Campania, il Molise e le zone interne di Puglia e Basilicata; nel corso del primo mattino non si escludono locali piogge nel Salento e sulla Calabria, ma in riassorbimento nel corso della giornata.