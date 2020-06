PREVISIONI METEO – TEMPORALI in formazione sull’ITALIA e pronti ad interessare queste regioni, specie nella giornata di domani

Previsioni Meteo: instabilità in nuova accentuazione sull’Italia

Previsioni Meteo – Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche di questo inizio weekend sono state mediamente stabili sull’Italia nel corso del mattino, salvo residui addensamenti sul Friuli ed all’estremo sud. Il sole attualmente domina gli scenari meteorologici lungo le coste, le pianure e sulle due Isole Maggiori, ma nuovi temporali potrebbero interessare nelle prossime ore ed ancor più nella giornata di domenica diverse regioni del centro-sud. Nonostante ad ovest dell’Italia il campo barico è in deciso aumento, permane sui Balcani una vasta circolazione fresca ed instabile che interesserà marginalmente anche l’Italia, in particolare nella giornata di domani. Vediamo le aree a maggior rischio fenomeni.

Fenomeni attesi nelle prossime ore, vediamo dove

Previsioni Meteo – Il riscaldamento diurno ed una residua circolazione nord-orientale in quota, stanno favorendo lo sviluppo di nubi cumuliformi in particolare a ridosso dei settori montuosi e sul sud Peninsulare; attualmente, tuttavia, osservando l’immagine radar non si riscontrano fenomeni particolari, se non locali quanto brevi acquazzoni sull’Appennino meridionale e Murge baresi. L’aumento momentaneo del campo barico, infatti, inibirà i fenomeni su gran parte delle regioni per quanto riguarda la giornata odierna; acquazzoni e temporali molto localizzati potranno interessare nella seconda parte del pomeriggio e la prima parte della serata solo le aree alpine e prealpine orientali, con occasionali sconfinamenti sull’alto Friuli, nonché le aree montuose a ridosso dell’Appennino.

Domani nuova accentuazione dell’instabilità, temporali e locali grandinate

La giornata odierna, come vi abbiamo appena descritto, rimarrà sostanzialmente stabile lungo le coste e sui settori di pianura grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Già da domani, tuttavia, la circolazione fresca balcanica allargherà nuovamente il suo raggio d’azione, riuscendo ad interessare nuovamente anche parte dell’Italia. Mentre al mattino il tempo si mostrerà stabile con il sole prevalente su gran parte dell’Italia, nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma lungo l’Appennino estendendosi anche alle zone interne di pianura di Lazio, Toscana, Umbria ed alle coste della Calabria. Andrà meglio al Nord, dove i fenomeni continueranno a rimanere relegati principalmente ai settori alpini e prealpini, con tanto sole in pianura. A seguire sarà possibile un’ondata di caldo, specie al Nord, Sardegna e centrali tirreniche, con valori massimi superiori ai +30°C.