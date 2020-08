PREVISIONI METEO – TEMPORALI in sviluppo sull’ITALIA e pronti a colpire queste zone

Temporali in sviluppo sull’Italia, attenzione a queste zone

Previsioni meteo prossime ore – Dopo una mattinata trascorsa mediamente stabile sull’Italia, salvo locali acquazzoni nel primo mattino tra Basilicata e Campania, le condizioni meteo tendono verso un lieve peggioramento. Il calore immagazzinato nei bassi strati verrà in parte smaltito nelle prossime ore tramite lo sviluppo di nubi convettive; i primi temporali stanno già interessando l’Appennino meridionale, in particolare tra la Calabria settentrionale, la Basilicata e la Campania. Nelle prossime ore acquazzoni e temporali interesseranno non solo i settori montuosi delle regioni su citate, ma anche le zone di pianura della Campania e localmente le coste ioniche della Basilicata e del crotonese. Temporali ed acquazzoni attesi anche lungo l’Arco Alpino e localmente anche sull’Appennino centro-settentrionale, nonché occasionalmente anche sulla Puglia meridionale.

Caldo intenso, attualmente picchi di oltre +40°C!

Non solo temporali, ma l’anticiclone africano sta tenendo nella morsa del caldo l’Italia anche nella giornata odierna! In questo momento la soglia dei +40°C è stata agevolmente superata nelle zone interne della Sardegna, come testimoniano i +41.2°C di Seggriu e Barumini, situate nella Provincia del Sud Sardegna. Caldo torrido anche nella giornata odierna in Umbria, tra le regioni più calde del centro-nord Italia, durante questa ondata di caldo, con valori attuali fino a +38°C nel ternano. Sulla Pianura Padana attualmente le temperature raggiungono picchi di +35/+36°C, ma già dalla prossima notte i primi temporali porteranno un lieve refrigerio sui settori centro-orientali.

Temporali dalla prossima notte su parte del nord

I fenomeni convettivi in sviluppo in questo inizio di seconda parte di giornata, sono un chiaro sintomo dell’inizio del cedimento del campo anticiclonico. Nel corso della prossima notte, infiltrazioni umide in quota riusciranno a fare breccia nel campo altopressorio sul nord Italia; acquazzoni e temporali tenderanno a svilupparsi tra la tarda notte e le prime ore del mattino di domani tra Lombardia, Veneto e Friuli, con possibili fenomeni localmente di forte intensità. Nel prosieguo della giornata di domani la fenomenologia tenderà ad estendersi ed accentuarsi su gran parte delle regioni settentrionali, con temporali attesi di forte intensità e grandinate anche in pianura. Bel tempo, invece, sul resto del centro-sud e le due Isole Maggiori, con tanto sole e tempo ideale per trascorrere una domenica al mare; entro la giornata di martedì, correnti più fresche porranno la parola fine all’ondata di caldo anche all’estremo sud.