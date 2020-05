PREVISIONI METEO – TEMPORALI nelle PROSSIME ORE su diverse regioni, vediamo quali

Meteo Italia localmente instabile, temporali possibili nelle prossime ore

Previsioni Meteo – Buona domenica pomeriggio a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! La prima parte della giornata odierna è trascorsa mediamente stabile sull’Italia, salvo innocui addensamenti sui settori adriatici e meridionali. Nonostante il campo barico sia in costante aumento, permangono ancora residue infiltrazioni umide in quota, responsabili nelle prossime ore di una recrudescenza dell’instabilità su molte regioni italiane. In particolare i fenomeni tenderanno inizialmente a concentrarsi a ridosso dei settori appenninici centro-meridionali, quindi dalle Marche fino alla Calabria, per poi estendersi parzialmente anche alle adiacenti aree di pianura; dato il flusso nordoccidentale in quota, i fenomeni potranno raggiungere i settori pianeggianti e sub-costieri di Campania, Basilicata ed alta Calabria. Non sono esclusi brevi acquazzoni anche sull’Appennino romagnolo e sub-appennino marchigiano.

Previsioni meteo stabili sul resto dell’Italia con temperature in aumento

Durante la seconda parte di giornata non ovunque le condizioni meteo subiranno un momentaneo peggioramento; infatti, mentre sui settori interni del centro-sud si alterneranno rovesci e temporali a momentanee schiarite, prevarrà il sole sulle restanti aree del Centro-Nord ed Isole Maggiori. Innocui addensamenti potranno transitare sull’Emilia, zone centro-orientali della Sardegna e Sicilia settentrionale, ma senza il rischio di precipitazioni. Le temperature, dato un maggior soleggiamento, si sono già portate attorno ai +20/+22°C su molte località, con punte su Lazio e Sardegna già di +25°C; nelle prossime ore è atteso un ulteriore lieve aumento, con possibili valori fino a +26/+27°C sull’Isola, mentre le temperature saranno più contenute al Sud e settori adriatici per via di una maggior variabilità atmosferica.

Anticiclone in arrivo nei prossimi giorni, stop ai temporali di calore

Previsioni meteo fase 2 – Gli acquazzoni ed i temporali che tenderanno ad interessare diverse regioni del centro-sud nelle prossime ore, avranno le ore contate; già da domani, al via la fase 2, si assisterà ad una decisa stabilizzazione dell’atmosfera. L’arrivo dell’anticiclone africano, favorirà condizioni meteo decisamente più stabili nei prossimi giorni, con una settimana in arrivo all’insegna del clima a tratti estivo; i cieli risulteranno soleggiati per gran parte dell’arco di giornata, salvo innocui addensamenti a ciclo diurno a ridosso dei settori montuosi ed al primo mattino lungo le coste. Le temperature si porteranno al di sopra delle medie del periodo su tutte le regioni, con valori massimi superiori ai +25°C; punte possibili anche di +30°C sulla Sardegna, maggiormente esposta alla risalita delle calde masse d’aria africane.