PREVISIONI METEO – Verso un miglioramento del tempo per la FESTA DELLA LIBERAZIONE ma senza escludere qualche temporale primaverile

Situazione meteo in Italia

La fase di maltempo giunta in Italia nelle ultime ore colpirà duramente alcune regioni del Paese anche nei prossimi giorni con piogge, temporali, forti raffiche di vento e addirittura nevicate in Appennino. Il tutto generato da un progressivo avvicinamento della profonda circolazione di bassa pressione in azione tra il nord-Africa e la penisola iberica mentre l’Anticiclone staziona indisturbato alle alte latitudini europee e precisamente tra Regno Unito e Scandinavia. Le Temperature restano piuttosto miti con valori prossimi al periodo nonostante il maltempo, ma nei prossimi giorni assisteremo ad un calo termico piuttosto accentuato.

Meteo: Festa della Liberazione con un relativo miglioramento

Precipitazioni a tratti di forte intensità in alcune regioni dell’Italia accompagnate anche da ventilazione sostenuta, persino neve in arrivo fin sotto i 1500 metri di quota per non farci mancare nulla. Per un miglioramento delle condizioni meteo ci sarà da attendere qualche giorno ancora anche se non mancheranno dei temporali pomeridiani classici del periodo in corso. E così la situazione meteo si stabilizzerà parzialmente nel corso della giornata del 25 Aprile, Festa della Liberazione, con possibili temporali sui settori interni peninsulari centro meridionali circoscritti per lo più durante le ore pomeridiane.

Temporali pomeridiani in vista del 25 Aprile 2020

La Primavera subisce così un clamoroso arresto con il maltempo di ritorno dopo una lunga fase di bel tempo, tra oggi e la giornata di Mercoledì saranno molte e piuttosto diffuse le precipitazioni in Italia e così come descritto nel paragrafo precedente anche nel corso del weekend del 25 Aprile potrebbe non mancare qualche disturbo di troppo. D’altronde siamo nel pieno della Primavera ed è naturale che ci siano giornate piuttosto dinamiche con brevi periodi soleggiati alternati a rapidi acquazzoni o temporali, mentre le temperature si assesteranno per lo più in linea con la media di riferimento.