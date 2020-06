PREVISIONI METEO – Violenti TEMPORALI e CROLLO TERMICO pronti a colpire l’ITALIA, ecco quando e dove

Bel tempo prevalente in Italia, ma con alcune eccezioni

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in prevalenza stabili soprattutto lungo le regioni meridionali, caratterizzate interamente dal sole e dalle temperature anche piuttosto elevate, con picchi fino a +36°C nelle zone interne della Calabria. La situazione non si presenta di molto diversa, seppur con le dovute eccezioni, lungo le regioni centro-settentrionali, con temperature anche fino a +33/+34°C nelle pianure interne e in Pianura Padana. Le correnti più fresche e umide in scorrimento sui bordi dell’Alta pressione di origine africana, sono però responsabili di alcune note di maltempo sulla nostra Penisola, vediamo dove.

Temporali sull’arco alpino e sull’Appennino abruzzese

Nel corso di questo pomeriggio ancora una volta si è verificata della convezione sull’arco alpino a causa di un flusso atlantico nettamente più sbilanciato verso il continente europeo e responsabile dello scorrimento di correnti umide e più fresche appena oltralpe. Tali temporali hanno iniziato ad interessare localmente i rilievi montuosi di confine tra il Veneto ed il Trentino Alto Adige, ma con il trascorrere delle ore si stanno estendendo, in forma sempre piuttosto localizzata, sul resto del settore alpino. Novità inedita della giornata odierna invece sono i temporali sull’Appennino abruzzese, nei giorni scorsi a secco nonostante una cumulogenesi spiccata. Per scoprire l’evoluzione delle prossime ore in queste zone consultate il nostro sito.

Domani peggioramento sulle regioni nordorientali

Nella giornata di domani lunedì 29 giugno l’evoluzione a scala sinottica vede una vasta saccatura di matrice nordatlantica dominata da un profondo centro di bassa pressione di circa 990hPa sito sulle aree più settentrionali dell’Inghilterra affondare verso l’Europa centrale e lambire la nostra Penisola. Si tratterà dunque in breve di un cavo atlantico in rapido passaggio sulle zone più settentrionali del Paese, che favorirebbe il ritorno del maltempo sull’Italia e in particolare sulle aree nordorientali del Paese, con i temporali che potranno risultare talvolta anche localmente violenti.