PREVISIONI METEO – Violenti TEMPORALI puntano l’ITALIA con CALO TERMICO, ecco quando e dove

Tempo stabile e asciutto in prevalenza sull’Italia

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola si presentano ancora in prevalenza stabili e asciutte e oltretutto accompagnate da bel tempo con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento maggiore è presente lungo la dorsale appenninica, ma non porta alcun tipo di fenomenologia al suolo, salvo in alcuni settori dell’Appennino Tosco-Emiliano. Questo grazie alla netta predominanza dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana all’interno del bacino del Mediterraneo, che assicurerà tempo stabile e asciutto anche nei prossimi giorni sulle regioni centro-meridionali con clima tipicamente estivo.

Locali eccezioni al sud Italia e Alpi marittime

In mezzo ad un mare di stabilità non mancano però alcune eccezioni (oltre a quella già menzionata nel precedente paragrafo dell’Appennino Tosco-Emiliano) dovute alle infiltrazioni di correnti più umide e fresche ad alta quota: è ad esempio il caso di alcune aree interne della Calabria e della Sicilia jonica, ma fenomeni localizzati si presentano nelle ore di questo pomeriggio anche sulla catena montuosa dei Nebrodi. Precipitazioni isolate interessano le Alpi occidentali del Piemonte, nonché quelle marittime a causa della progressione di correnti più umide verso il continente europeo.

Variazioni significative sul piano sinottico attese per domani

Una goccia fredda che nella giornata di ieri è stata responsabile di pesanti alluvioni non solo in Serbia, ma anche in Bosnia ed Erzegovina che hanno causato numerosi danni e disagi e che attualmente è posizionata sull’Est Europa, nella giornata di domani giovedì 25 giugno compirà un piccolo spostamento pronunciandosi più verso occidente e posizionandosi a nord della Penisola balcanica. Ciò sarà una vera e propria spina nel fianco per l’Alta pressione, con il tempo che è destinato dunque a peggiorare su una buona parte del territorio nazionale, vediamo dunque le zone maggiormente a rischio di forti temporali.