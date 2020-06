PREVISIONI METEO – Violenti TEMPORALI sono pronti a colpire l’ITALIA, ecco quando e dove

Primo giorno di estate astronomica

La giornata odierna è sulla carta il primo giorno di estate astronomica nell’emisfero boreale grazie al relativo solstizio che avverrà però questa sera alle 23.43 italiane. Sicuramente la stagione estiva astronomica è iniziata meglio di quella meteorologica: mentre infatti in quest’ultima l’Italia è stata spesso interessata da numerosi affondi perturbati di matrice atlantica, la prima è inizia quest’oggi con il generale bel tempo, eccezion fatta per qualche settore come vedremo nel prossimo paragrafo. Non solo cieli in prevalenza soleggiati, ma anche temperature molto gradevoli e lo stato di benessere è accentuato soprattutto lungo la fascia costiera dove insiste una tesa ventilazione di brezza marina.

Temporali colpiscono in maniera estremamente localizzata il Friuli Venezia Giulia

Nella giornata di oggi, dopo una mattinata comunque trascorsa all’insegna della stabilità generale su tutto il territorio nazionale, le condizioni meteo sono però peggiorate nel corso del pomeriggio nel Friuli Venezia Giulia, dove la formazione di svariati addensamenti nuvolosi ha dato successivamente luogo alla formazione di temporali tanto intensi quanto localizzati. La regione è stata già interessata dal duro maltempo qualche giorno fa, ma i temporali quest’oggi si presentano in forma meno estesa e anche meno violenta. Qualche ammasso nuvoloso varca anche la dorsale appenninica, senza però generare fenomeni.

Flussi di maltempo più incisivi nella giornata di domani

I più attenti noteranno che nonostante il generale bel tempo, le temperature in Italia non registrano comunque valori eccelsi: questo perché non è ancora presente sul Mediterraneo centrale un robusto campo di Alta pressione e ciò consente a flussi più freschi e instabili provenienti dalla Penisola balcanica di contenere appunto i valori termici. Non solo però, poiché nella giornata di domani domenica 21 giugno gli effetti di questi flussi di maltempo si faranno ancora più evidenti anche dal punto di vista meteorologico sull’Italia, in quanto saranno responsabili della formazione e del successivo sviluppo di temporali anche localmente violenti nel corso del pomeriggio.