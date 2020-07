Previsioni meteo Italia 23 luglio 2020

Al Nord al mattino tempo instabile al Nord-Est e sull’Emilia Romagna con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni in intensificazione sull’arco alpino e sul Friuli con temporali anche di forte intensità, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di generale maltempo specie sulle aree di pianura con possibili nubifragi. Al Centro al mattino innocua nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio aumento dell’instabilità sui rilievi appenninici con locali sconfinamenti acquazzoni, persiste stabilità altrove. In serata torna il bel tempo ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, aumento delle nubi sulla Toscana settentrionale. Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità sparsa sulle regioni tirreniche di Campania e Calabria ma senza fenomeni, cieli sereni invece altrove. Al pomeriggio tempo instabile su Molise e bassa Campania con locali acquazzoni, più asciutto sui rimanenti settori. In serata residui fenomeni sulla costa molisana, cieli sereni o poco nuvolosi sul resto dei settori.

Saldi estivi 2020, la data ufficiale di inizio in tutta Italia: ecco le regioni che anticipano | I consigli anti truffa

Si avvicina sempre di più il periodo dei saldi estivi 2020: tra pochi giorni inizierà in tutta Italia la stagione di sconti su migliaia di capi di abbigliamento, per la gioia di milioni di persone che attendono con ansia l’occasione per fare acquisti a prezzi ridotti. Siamo ormai in prossimità della data in cui partirà la stagione dei saldi estivi, che per il 2020 hanno subito un ritardo a causa del Covid: essa è prevista per sabato 1° agosto in gran parte del Paese, mentre già in alcune regioni i saldi estivi hanno già preso il via da alcuni giorni. Addirittura in Calabria e Sicilia la stagione degli sconti è già partita 1° luglio scorso. Gli sconti avranno una durata massima di 60 giorni, anche se la reale durata dipenderà da ciò che verrà deciso dalle stesse regioni.

Saldi estivi 2020, anticipati i tempi in Campania

Rispetto all’anno precedente, la stagione dei saldi estivi partirà con un ritardo non indifferente. Nel 2019 si iniziò il 6 luglio per tutte le regioni, mentre quest’anno la stagione degli sconti partirà con un mese di ritardo circa. Calabria, Lazio e Sicilia, sono già partiti l’1 luglio mentre la Campania aveva prima deciso di far partire i saldi il 20 luglio, ma poi la giunta regionale ha deciso di allinearsi a tutte le altre regioni e quindi si partirà sabato 1 agosto.