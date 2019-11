Ciclone Mediterraneo si sta per abbattere sull’Italia: nubifragi e venti oltre i 100 km/h. Scuole chiuse in tutte queste città. Lista completa

L’ondata eccezionale di maltempo che si sta abbattendo sulle estreme regioni meridionali ha indotto i sindaci a chiudere le scuole nella giornata di domani

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulle estreme regioni meridionali in queste ore ha indotto la Protezione Civile ad emanare l’allerta meteo rossa per la giornata di domani, martedì 12 novembre 2019. Le cattive condizioni del tempo che porteranno piogge torrenziali e venti fino a 100 km orari, hanno indotto i sindaci di alcuni comuni siciliani a chiudere le scuole.

Chiuse le scuole in tantissimi comuni calabresi e siciliani

Pertanto in alcuni comuni di Calabria e Sicilia domani non ci saranno lezioni in via precauzionale tenuto conto delle avverse condizioni meteo. Saranno chiuse tutte le scuole di Catania, Siracusa e Messina. Infatti proprio la costa sicula orientale sarà quella in cui si registreranno le condizioni di criticità maggiore.

Chiusura scuole anche nel Lazio, in Basilicata e in Puglia

Saranno anche chiuse le scuole nel Lazio nella giornata di domani, 12 novembre. Fra i comuni dove non si terranno le lezioni, Anzio, ma è molto probabile che altri comuni laziali si accoderanno nelle prossime ore. Lescuole saranno chiuse anche in moltissimi comuni di Puglia, Basilicata e Calabria. Nella pagina successiva l’elenco completo dei comuni dove non si andrà a scuola per il maltempo.