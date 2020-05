METEO MILANO – TEMPO STABILE e TEMPERATURE in AUMENTO, settimana quasi estiva alle porte

Domenica di bel tempo su Milano, temperature gradevoli

Meteo Milano – Splendida giornata di sole quella odierna sul capoluogo lombardo, grazie all’affermazione di un campo anticiclonico in arrivo da ovest sull’Italia; valori pressori di 1014 hPa, in continuo aumento, e la posizione sottovento al teso flusso nordoccidentale, determinano cieli prevalentemente soleggiati in queste prime ore pomeridiane su Milano. Durante la seconda parte di giornata non si attendono significative variazioni meteorologiche, con i cieli che si presenteranno tersi su tutta la città o al più poco nuvolosi. Le temperature, dato l’ampio soleggiamento, subiranno inevitabilmente un deciso incremento; dopo i valori molto miti della notte, con una temperatura minima di ben +16°C in città, attualmente si toccano i +21°C ma con tendenza all’ulteriore aumento fino a raggiungere i +23°C nelle prossime ore.

Meteo Milano: si apre una settimana all’insegna dell’anticiclone

Il bel tempo presente oggi sulla capoluogo lombardo, è il preludio di una settimana all’insegna del tempo stabile ed a tratti estivo; è in arrivo da ovest l’anticiclone africano, responsabile di condizioni meteo su Milano all’insegna del bel tempo almeno per i prossimi 4-6 giorni. I cieli si presenteranno spesso soleggiati, almeno durante le ore pomeridiane, mentre nel corso del mattino non sono escluse nei prossimi giorni dense foschie o nubi basse, per l’accentuazione di condizioni di subsidenza. Le temperature, come accennato subiranno un ulteriore aumento, portandosi anche di 4-6°C oltre le medie stagionali. Tempo stabile che durerà probabilmente almeno fino al 9 maggio, poi la discesa di una saccatura artica sull’Europa centro-orientale potrebbe portare una fase d’intenso maltempo anche sull’Italia, quindi la città di Milano.

Temperature in aumento su Milano, valori superiori alle medie mensili

Le condizioni meteo anticicloniche in affermazione nei prossimi giorni, favoriranno inevitabilmente anche un aumento delle temperature. Nel corso della giornata odierna, dopo un valore minimo di +16°C, i valori diurni sono attesi fino a +23/+24°C; nel corso dei prossimi giorni, l’accentuazione di condizioni di subsidenza e l’arrivo di masse d’aria più calde, favoriranno picchi massimi anche di +25/+26°C su Milano. Una lieve flessione potrebbe osservarsi a partire dalla giornata di giovedì 7 maggio per il sopraggiungere di masse d’aria più miti dall’Atlantico. Valori notturni attesi stazionari o in ulteriore aumento, fino ai +16/+17°C attesi nel prossimo fine settimana. TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO NEI PROSSIMI GIORNI, CONSULTA LE PREVISIONI METEO MILANO PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!