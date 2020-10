Terremoto in Lombardia oggi, mercoledì 21 ottobre 2020: scossa M 2.7 in provincia di Brescia | Dati INGV

Terremoto in Lombardia oggi, mercoledì 21 ottobre 2020: scossa M 2.7 in provincia di Brescia

Trema la terra in Lombardia! L’Istituto Nazionale di Geosifisca e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 a Caino, in provincia di Brescia, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma è stato avvertito dalle popolazioni locali ma non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose e ha avuto un ipocentro profondo 9 chilometri. La scossa si è verificata a 9 km da Brescia, 50 km da Bergamo, 57 km da Cremona e 58 km da Verona. Ecco alcuni comuni situati nei pressi dell’epicentro: Nave (3 km da Caino), Bovezzo (4 km), Lumezzane (6 km), Concesio (6 km), Collebeato (7 km), Agnosine (7 km), Botticino (7 km), Serle (8 km), Vallio Terme (8 km), Villa Carcina (8 km) e Bione (8 km).

Terremoto oggi, 21 ottobre 2020: tripla scossa nelle Marche

L’INGV ha rilevato alle ore 16.52 una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il sisma, lievemente avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 26 km da Teramo, 56 km da L’Aquila, 64 km da Montesilvano e 27 km da Foligno. Qualche ora prima però, alle ore 2.12, sempre nelle Marche si è verificata una forte scossa di magnitudo 2.7 ad Ussita, in provincia di Macerata, con ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico verificatosi a 34 km da Foligno, 59 km da Teramo, 60 km da Terni, 62 km da Perugia e 73 km da L’Aquila. In serata, alle ore 18.35, sisma di magnitudo 2.0 a Mercatino Conca, in provincia di Pesaro-Urbino, con ipocentro a 46 chilometri di profondità, sisma avvenuto a 22 km da Rimini, 36 km da Pesaro, 36 km da Cesena e 42 km da Fano.

Terremoto nelle Marche 20 ottobre 2020, scossa M 2.5 in provincia di Ascoli Piceno

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nella nottata di ieri, alle ore 00:15. La scossa di magnitudo 2.5 è stata registrata nel comune di Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro localizzato a 19 km di profondità. L'evento sismico è stato localizzato a 27 km a nord-ovest di Teramo, a 56 km a nord dell'Aquila, a 64 km a nord-ovest di Montesilvano e a 67 km a est di Foligno.