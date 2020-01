METEO – Violenta grandinata colpisce Canberra: chicchi grandi come palle da golf e forti venti. Danni piuttosto ingenti

Maltempo, dopo tanti incendi arrivano violente precipitazioni

Non c’è pace per l’Australia, interessata da questi giorni ancora da devastanti incendi ma anche da violentissime precipitazioni e tempeste di sabbia. Se la vera notizia riguarda il ritorno delle piogge e il festeggiamento da parte di numerose persone e Vigili del Fuoco per l’aiuto dell’acqua nello spegnimento del fuoco, purtroppo non sono mancati anche gravi danni proprio a causa dell’improvvisa violenza dei fenomeni arrivati dopo un lungo periodo caldo e asciutto, in particolare nel settore sud-orientale australiano.

Costa orientale australiana bersagliata da piogge e grandinate

Come riportato da “teleambiente it”, il maltempo ha portato molti danni lungo la costa orientale australiana con piogge e grandinate. Particolarmente colpita la zona di Canberra, dove nelle scorse ore si è abbattuta una grandinata devastante, con chicchi di ghiaccio grossi anche 6-7 centimetri. Raffiche di vento fin oltre i 100 km/h sono state registrate all’aeroporto di Canberra e diversi sono stati i disagi in più zone della città australiana.

Tempesta di grandine a Canberra

La tempesta ha colpito soprattutto Canberra ma anche il Nuovo Galles del Sud, recando disagi e numerosi allagamenti. Tantissime le auto distrutte dai chicchi di grandine, grandi come palle da golf. Non sono mancati alberi crollati e black-out. Secondo quanto riferiscono i media locali la grandinata ha lasciato senza corrente elettrica un migliaio di abitazioni.