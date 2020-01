Violentissima tempesta di sabbia accompagnata da fulmini colpisce l’Australia: ecco quanto accaduto

Maltempo, dopo tanti incendi arriva la pioggia

Il meteo continua ad essere instabile sull’Europa nord-occidentale, dove sono in atto mareggiate e forti piogge, come abbiamo visto ieri in apposito editoriale, sono in atto piogge intense e mareggiate. Un peggioramento è arrivato dopo settimane di anticiclone anche sulla nostra Italia, ma la notizia davvero importante è il ritorno delle piogge dall’altra parte del mondo, in Australia.

Fenomeni violenti e tempesta di sabbia

Le piogge sono state accolte con gioia sia da abitanti che dai Vigili del Fuoco e stanno aiutando decisamente nello spegnimento degli incendi. Ci sono state però anche delle conseguenze negative, come allagamenti e difficoltà in alcune zoo. Come riportato infatti da “people.com”, uno zoo in Australia, il Reptile Park, è stato costretto a chiudere dopo che inondazioni improvvise hanno inondato la struttura, mettendo in difficoltà anche gli animali, che sono stati salvati in extremis in alcuni casi. Inoltre, una tempesta di sabbia, accompagnata anche da forti piogge e notevoli fulminazioni, ha interessato alcune zone del Queensland, numerose sono infatti le foto e i video postati sui vari social.

Tempesta di sabbia attraversa Quilpie, Queensland

Come riportato da “tg24.sky.it”, una violenta tempesta di sabbia ha attraversato la città di Quilpie, Queensland, seguita da fortissime piogge e notevoli fulminazioni. La tempesta di sabbia è stata accompagnata da venti molto forti e soprattutto un improvviso oscuramento del cielo, che nel giro di pochissimi minuti è diventato prima arancione e poi nero, con visibilità quasi azzerata. Al momento non si hanno notizie di particolari danni ma non sono da escluderli nelle zone attraversate da questa tempesta ma anche dalla forti piogge e temporali che sono arrivate a interessare il nord-est dell’Australia.