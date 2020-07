Violento temporale si abbatte sulla zona del Lago di Garda: strade trasformate in torrenti d’acqua

Violento temporale sul Garda

La giornata di oggi apre il mese di luglio che di fatto inizia con l’ennesima parentesi instabile per le regioni settentrionali. In tal senso – come riportato da “IlGiornaleDiBrescia.it” – nelle scorse ore un forte temporale si è abbattuto sulla zona del lago di Garda. Insieme alla pioggia torrenziale vi è stata anche una grandinata che ha generato forti disagi alla circolazione, in particolar modo sulla strada statale 45 bis, dove a causa delle condizioni meteo sono caduti degli alberi sulla carreggiata. Tutto ciò ha avuto delle pesanti ripercussioni sul traffico, con almeno 10 chilometri di coda che si sono accumulati in direzione Brescia.

Strade trasformate in torrenti di acqua: problemi per gli automobilisti

In alcuni centri abitati si è interrotta anche la linea telefonica

