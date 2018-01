Previsioni Meteo Week-End

Al Nord: Al mattino tempo localmente instabile sui settori centro occidentali con precipitazioni sparse, molte nubi altrove. Al pomeriggio ancora piogge e nevicate sparse su Alpi e Appennini, più asciutto solamente sul Triveneto ma con cieli nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni salvo che su Trentino Alto Adige e Friuli con cieli nuvolosi ma senza fenomeni. Neve su Alpi e Appennino a quote medio basse. Temperature minime stabili e massime in calo. Venti deboli o moderati da Sud Est. Mari generalmente mossi.

Al Centro: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio tempo in peggioramento con pioviggini sparse sul Tirreno, più stabile tra Marche e Abruzzo ma con molte nubi. In serata le precipitazioni si estenderanno anche all’Adriatico con piogge sparse e neve sull’Appennino fino a 1100-1300 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti Occidentali o Meridionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo generalmente asciutto ma con molte nubi sparse sia sulle coste che sulle zone interne, possibili pioviggini solo su Campania e Calabria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di locale instabilità con fenomeni sparsi sulle Isole Maggiori e ancora su Campania e Molise, variabilità asciutta altrove.In serata ancora piogge sparse sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari con neve sulle zone interne del Molise fino a 1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati Sud Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.