Coronavirus, a Natale possibili spostamenti tra Comuni entro la stessa provincia? Ecco cosa può cambiare nel decreto

Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia e, nonostante la situazione sia nettamente migliorata nelle ultime due settimane, il Governo invita i cittadini a non abbassare la guardia per evitare una nuova ondata del virus. E con l’avvicinarsi alle feste natalizie, è stato varato un nuovo DPCM che prevede il divieto di spostamenti tra Regioni nel periodo 21 dicembre-6 gennaio e addirittura quello tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1° gennaio. E proprio in merito a questo provvedimento, come riportato da Corriere.it, le stesse Regioni stanno pensando di chiedere al Governo una revisione delle misure. IL MINISTRO BOCCIA: “IL LAVORO SULLA DISTRIBUZIONE DEL VACCINO SARÁ ENORME E FONDAMENTALE”

Cosa chiedono le Regioni

I Governatori, tra cui in prima linea quello del Piemonte Alberto Cirio, sono molto perplessi circa il divieto di spostamenti tra Comuni nelle giornate cruciali di Natale e Capodanno, sostenendo che le piccole località risulterebbero molto penalizzate da questa misura rispetto alle città più grandi. Da qui, dunque, l’ipotesi di consentire gli spostamenti tra Comuni della stessa provincia, non oltre. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha già dichiarato di voler confermare le misure ideate per 25 e 26 dicembre e 1° gennaio, ma non sono da escludere “marce indietro” se le Regioni dovessero protestare tutte insieme. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ARCURI: “TUTTI GLI ITALIANI SARANNO VACCINATI ENTRO SETTEMBRE 2021”

Ok ai viaggi prima del 21 dicembre e alle visite a nonni non autosufficienti: ecco la circolare

Fino al 21 dicembre 2020 sarà possibile effettuare viaggi dall’Italia e nel periodo natalizio ok a visite a nonni e amici non autosufficienti: questo secondo la nuova circolare emessa dal Viminale, come riportato da Today.it, che dunque consente gli spostamenti da una parte all’altra d’Italia entro il 20 dicembre (sempre nel rispetto delle zone rosse, arancioni e gialle). Un provvedimento che sta facendo discutere, anche se rientra nell’allentamento delle misure anti coronavirus, perché gran parte degli italiani ha decido di anticipare i viaggi per le feste di Natale e Capodanno in modo da non rimanere “bloccati” in un posto indesiderato. Alitalia, ad esempio, ha dichiarato un’impennata di prenotazioni per il periodo 14-20 dicembre. Ma attenzione, i controlli intensificati delle forze dell’ordine partiranno proprio dal ponte dell’Immacolata.

