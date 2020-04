Coronavirus, importante scoperta: trovata traccia del virus in acqua non potabile a Parigi, sospeso l’utilizzo

Italia in emergenza coronavirus da ormai quasi un mese e mezzo

Oramai da quasi un mese e mezzo a questa parte il nostro Paese sta facendo i conti con una emergenza sanitaria che non trova precedenti in Italia dal dopoguerra ad oggi. L’emergenza coronavirus è ormai sui principali quotidiani di tutto il mondo e spaventa l’intero globo che, nel tentativo di arginare questa pandemia, così come l’ha dichiarata un mese fa l’OMS, mette sul campo tutte le misure e gli strumenti possibili sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. In questo momento, dopo il prolungamento delle misure restrittive in Italia, la fine della fase 1 sembrerebbe prevista per il 3 maggio compreso.

Coronavirus è emergenza globale

Come scritto in precedenza il coronavirus è ormai una minaccia per il mondo intero, tanto che mentre i contagi in Italia non raggiungono neanche i 200.000 casi (come vedremo in seguito), nel mondo invece sono già oltre 2 milioni di cui 1 milione circa è stato diagnosticato in Europa. Rimanendo dunque all’interno del continente europeo, oggi in Francia e precisamente nella sua Capitale Parigi è stata effettuata un importante scoperta.

Tracce di coronavirus in acqua non potabile

Nella giornata odierna è stata effettuata un importante scoperta nella Capitale francese: sono estate esaminate varie condutture idriche della rete dell’acqua non potabile della città di Parigi e, stando a ciò che riporta il sito “ansa.it” in sole 4 condutture delle 27 testate sarebbero state ritrovate tracce minime di Covid-19. Secondo il Comune parigino però, non ci sarebbero rischi per l’acqua potabile, che può essere dunque consumata in serenità.