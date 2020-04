Coronavirus, ancora zona rossa e divieti: poco fa è arrivata l’ordinanza. Ecco tutti i dettagli

Emergenza coronavirus in Italia oramai da quasi un mese e mezzo

Oramai da quasi un mese e mezzo a questa parte il nostro Paese sta facendo i conti con una emergenza sanitaria che non trova precedenti in Italia dal dopoguerra ad oggi. L’emergenza coronavirus è ormai sui principali quotidiani di tutto il mondo e spaventa l’intero globo che, nel tentativo di arginare questa pandemia, così come l’ha dichiarata un mese fa l’OMS, mette sul campo tutte le misure e gli strumenti possibili sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. In questo momento, dopo il prolungamento delle misure restrittive in Italia, la fine della fase 1 sembrerebbe prevista per il 3 maggio compreso.

Prorogata zona rossa nel beneventano, a Parisi

E’ stata sottoscritta questo pomeriggio una nuova ordinanza da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, secondo la quale è previsto il prolungamento della già vigente zona rossa a Parisi, nel beneventano. In particolare, con l’ordinanza odierna, la zona rossa resterà in vigore fino al 21 aprile 2020. Si ricorda che la proclamazione di una zona rossa serve formalmente più alle autorità per studiare il tessuto epidemiologico del contagio e metterlo maggiormente sotto controllo.

Saviano è un altro comune campano a zona rossa

Esulando dall’ordinanza della giornata odierna che prevede il solo prolungamento della zona rossa nel comune di Parisi, un altro comune che è attualmente zona rossa in Campania è Saviano, in provincia di Napoli. Questo perché alcuni abitanti (si stimano almeno 200 persone) avevano deciso di celebrare i funerali del loro sindaco, morto proprio a causa del coronavirus, riversandosi sulle strade. La zona rossa è dunque in questo caso da intendersi a scopo cautelativo.