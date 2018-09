Nel mondo, 9 adolescenti su 10 possiedono uno smartphone.Un’inchiesta di Common Sense rivela il rapporto difficile tra i giovanissimi e i social network, tra cyberbullismo e ansie relazionali

Adolescenti, il rapporto con i social network: meno relazioni dirette e più chat. Lo smartphone e le frustrazioni dei giovani

Oggi, l’89% dei ragazzi al mondo di età compresa tra i 13 e i 17 anni possiedono un proprio smartphone. Sei anni fa, il dato era pari alla metà. Basterebbe questo primo riferimento emerso dallo studio di Common Sense per mettere in luce come internet e i social network, oggi, siano totalizzanti e presentino numerose minacce per i giovani e giovanissimi, chiamati a misurarsi con l’ansia di una doppia realtà.

Il 70% del campione preso in riferimento per lo studio ha ammesso di accedere ai social network diverse volte a giorno; un dato che si correla a un altro: solo il 32% dei ragazzi dichiara di preferire un’interazione di persona con le altre persone, il 17% in meno rispetto al 2012, mentre la chat è diventata la modalità preferita. Parziale consolazione è data dal fatto che solo il 3% dei ragazzi ammette di sentirsi solo.

Utilizzo dei social che distoglie i ragazzi dalle mansioni quotidiane, dallo studio e dalle relazioni interpersonali: il 57% confessa di essere distratti dai cellulari durante i compiti, il 54% mentre sono in compagnie di altre persone. A ciò si aggiunge un 44% di ragazzi che dichiarano di sentirsi frustrati quando sono in compagnia di persone che utilizzano lo smartphone mentre sono in loro compagnia. Smartphone che disturbano anche nel cuore della notte, svegliando con chat e chiamate il 33% degli adolescenti