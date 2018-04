Allarme al Nord Italia, è un’invasione: cittadini barricati in casa

Le cause, spiega la professoressa Fiorella Chiesa, docente di entomologia della facoltà di agraria dell’Università di Udine, sono diverse: clima favorevole, cibo in abbondanza, che la cimice recupera proprio attaccando le coltivazioni, elevatissima capacità riproduttiva (arrivano a depositare almeno due volte all’anno 300-400 uova) e, infine, l’assenza di un parassita antagonista che l’attacchi cibandosene. Per fortuna l’insetto non arreca alcun danno alle persone, ma certamente è un disturbo notevole, soprattutto per chi vive in campagna, dove ricopre le pareti delle abitazioni ed entra in sciami non appena si aprono porte e finestre.