Android 9 Pie è ufficiale: gli smartphone su cui è già scaricabile

Ora è ufficiale: Google ha ufficializzato Android 9 Pie, l’aggiornamento è già scaricabile per tutti i Google Pixel di prima e seconda generazione, ma anche su diversi modelli di smartphone. Big G ha scelto il nome ‘Pie’, ovvero ‘torta’ per il nuovo upgrade, che punta con decisione a migliorare la patch di sicurezza e l’affidabilità di sistema. “Abbiamo progettato Android 9 in modo che impari da voi – sottolinea la stessa Google – Dall’anticipare la vostra prossima attività così da non farvi trovare impreparati, al fornire più batteria alle app che utilizzate maggiormente, fino ad aiutarvi a disconnettervi dal telefono a fine giornata”

‘Adattivo’ sembra essere la parola chiave della nona evoluzione di Android. Adattivo il sistema operativo, che sarà in grado di apprendere dall’utente e, in parte, a comprendere le sue esigenze. Adattiva sarà la batteria, che sarà in grado di riconoscere le app più utilizzate concedendo ad esse maggiore energia; adattiva sarà la luminosità, permettendo al device di regolare l’illuminazione in relazione alle esigenze del momento.

Fondamentale, dunque, sarà l’impiego dell’Intelligenza Artificiale, integrata in maniera sempre più decisiva e performante, capace di migliorare sensibilmente la user experience. Ma non solo per ciò che concerne il funzionamento tecnico: Android 9 Pie è programmato per apprendere anche le abitudini e le esigenze dell’utente, anticipando le sue azioni e fornendo assistenza costante e tempestiva in tutte le operazioni svolte quotidianamente o settimanalmente con lo smartphone.

A Pagina 2, l’elenco degli smartphone su cui a brevissimo sarà possibile installare Android 9 Pie. […]