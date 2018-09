Apple Watch Series 4, in Italia connessione 4G disponibile con Vodafone OneNumber: ecco come funziona. Smartwatch introvabile, consegne tra un mese sul sito Apple

Apple Watch 4, connessione 4G in Italia con offerta Vodafone: costo e come funziona | Smartwatch già introvabile? – Da venerdì 21 settembre 2018 è disponibile, anche in Italia, l’Apple Watch Series 4, il nuovo smartwatch di casa Apple che ha attirato l’attenzione degli utenti in particolare grazie alla nuova funzionalità che permette al dispositivo di eseguire l’elettrocardiogramma (funzionalità per ora disponibile solo negli Stati Uniti: è atteso il via libera anche da parte delle autorità degli altri stati).

L’Apple Watch 4, per la prima volta disponibile con connessione dati anche in Italia, ha ricevuto fin da subito pareri positivi da parte della critica – e non solo per la funzionalità ECG -, tanto che gli utenti hanno preso d’assalto lo store online fin dall’apertura dei preordini e tuttora è molto richiesto: al momento, infatti, è molto difficile trovare lo smartwatch nei negozi fisici e il tempo di consegna tramite il sito ufficiale Apple in alcuni casi (in base al modello) supera i 30 giorni. Solo pochi fortunati sono quindi riusciti ad ottenere il device al day one: per tutti gli altri toccherà attendere.