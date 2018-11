Black Friday 2018, le migliori soluzioni per acquistare i televisori

Black Friday 2018: i televisori di ultima generazione da tenere sott’occhio per fare un acquisto da urlo

Black Friday 2018: i migliori affari per l’acquisto di televisori

Siete pronti per il Black Friday 2018 ? Volete cogliere al volo le occasioni per acquistare un buon televisore ad un prezzo conveniente ? Su questo articolo vi daremo alcune dritte sui siti dove acquistare il televisore migliore nel giorno del Black Friday 2019 che quest’anno cade il 23 novembre 2018. Di anno in anno le tecnologie legate ai televisori si evolvono migliorando la qualità e la fruizione delle immagini video. Esistono sul web tantissimi store online, tutti testati e affidabili, che offrono televisori di ultima generazione a prezzi davvero da favola per tutte le dimensioni e per tutti i gusti.

Hisense H32AE5500

In questo momento sono molto gettonati gli Smart TV AE5500 proposti a partire da 229 euro la cui peculiarità è la piattaforma Vidaa U, da gestire con l’app per iOS e Android RemoteNow. La nuova tecnologia ci permette di utilizzare lo smartphone o il tablet come un semplice telecomando, una tastiera virtuale o un touchpad. Con la tecnologia MasterPro, le immagini possono essere elevate nella resa grazie ad un miglioramento della qualità della saturazione, del contrasto e della nitidezza.

Gli ultimi modelli Samsung

Da non perdere, in occasione del Black Friday 2018 i televisori che utilizzano la tecnologia QLED decisamente un passo in avanti rispetto all’OLED. La verà novità è la riduzione dello spessore degli apparecchi televisivi come il QE55Q9FNATXZT, 55 pollici attualmente proposto al prezzo di 2.300 euro. Una tv che offre una visione più realistica e una esperienza migliore nella visione delle immagini. Sempre parlando dei televisori prodotti dalla casa coreana, si può scegliere un modello più di tendenza, il The Frame in versione 2018 (49” a 1.499 euro) le cui immagini sono una vera e propria opera d’arte.