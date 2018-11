Chiamate all’estero, l’Ue fissa il tetto massimo dei costi: quanto costeranno

Fissati i costi massimi per le chiamate all’Estero dai paesi dell’Eurozona

Incentivati anche gli investimenti per il 5G e per la sicurezza delle chiamate

Il mondo della telefonia ha subito molte ‘rivoluzioni’ negli ultimi anni, soprattutto dopo l’addio al roaming. E’ di pochi giorni fa l’approvazione di un pacchetto di norme da parte dell’Ue volto a fissare un tetto massimo ai costi per chiamare all’estero per i residenti nell’Eurozona. E’ stato fissato a 19 centesimi al minuto il costo massimo delle tariffe applicabili da parte dei gestori per le chiamate transfrontaliere e di 6 centesimi per l’invio di sms. Le nuove limitazioni imposte saranno in vigore dal 15 maggio del 2019. La nuova direttiva approvata dall’Ue mette il sigillo ad un precedente accordo raggiunto dai ministri Ue e relativo al Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Eecc).

Seguici su Google News!

Incrementata la sicurezza delle chiamate

La misura che fisserà un tetto sul costo delle chiamate all’estero è passata con 584 voti favorevoli, 42 voti contrari e 50 astensioni. Nel pacchetto di norme approvato, ci sarà anche la connettività ad alta velocità e la maggior sicurezza. Un forte stimolo per gli operatori di telecomunicazioni per incrementare gli investimenti nella rete internet ad alta velocità. Con la nuova legge verrà incrementata la sicurezza per gli utenti di smartphone e per la navigazione sul web mediante app di comunicazione come Skype e WhatsApp, incrementando i requisiti di sicurezza, inclusa la crittografia.