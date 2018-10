Lo studio di Barometer ha premiato in particolare due dei quattro operatori telefonici attivi in Italia: i risultati sulla copertura rete

Copertura rete, chi è il miglior operatore? La classifica di Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia e Iliad | Operatori telefonici

Si sfidano ogni giorno a suon di offerte, promozioni e piani “ruba clienti”. E non termineranno mai la loro battaglia. Si tratta di Tim, Vodafone, Wind-3 Italia e Iliad, i quattro principali operatori telefonici italiani che si contendono i quasi 60 milioni di italiani che fanno uso dello smartphone (e non solo) per chiamare, chattare, navigare in internet e chattare. Ma chi tra loro ha la palma di miglior operatore in assoluto? Chi la copertura rete più vasta e con quale si naviga più veloce? Lo scoprirete in questo articolo.

Il sito Barometer ha realizzato quest’analisi prendendo come base 4 categorie: copertura rete 4G, velocità di connessione, qualità di navigazione internet e qualità video in streaming (il tutto senza considerare le differenze tra smartphone più o meno performanti): per quanto riguarda la copertura rete 4G al comando c’è TIM, seguita da Vodafone e al terzo posto da Wind-3 Italia. Fanalino di coda Iliad, penalizzata dal fatto che è ancora al primo anno di diffusione in Italia e dall’aver ereditato pessime infrastrutture. Per velocità di connessione la migliore è però Vodafone, che per rapidità di download e upload in Italia stacca nettamente Tim e ancor di più Wind-3 e Iliad.

La qualità di navigazione internet vede in testa, a pari merito, il duo di colossi Tim-Vodafone, mentre a sorpresa Iliad (nonostante strutture meno potenti) è al terzo posto addirittura davanti a Wind-3. In chiusura, Tim domina nella velocità di riproduzione video, battendo Vodafone, Iliad anche qui al terzo posto e Wind-3. Ciò che emerge dalle analisi, ovviamente, è che in sostanza Tim e Vodafone sono i due migliori operatori telefonici in Italia, con Iliad che ha raggiunto risultati sorprendenti in un solo anno, superando Wind-3 Italia, ma non arrivando alle prestazioni delle prime due.