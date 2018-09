DAZN, ecco come guardare gratis la Serie A per due mesi | Calendario 4^ giornata e info tv

DAZN, ecco come vedere due mesi gratis – Tutti gli appassionati di calcio e non solo che hanno intenzione di godersi gli eventi trasmessi su DAZN, avranno la possibilità di usufruire di due mesi di visione a costo zero. Come? E’ molto semplice: sfruttando l’accordo che è stato trovato tra Perform e TIM, tutti i clienti della nota compagnia telefonica italiana, collegandosi sul portale TIM party, riceveranno un codice per far valere un mese extra di calcio e sport senza ulteriori costi.