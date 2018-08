Sky-DAZN, ecco come vedere la serie A 2018-2019. I pacchetti disponibili.

Dazn e Sky, costi e info pacchetti per vedere la Serie A 2018-2019 in tv e streaming

L’inizio del campionato di Serie A si avvicina e nel corso della settimana è stato anche comunicato il calendario degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate di Serie A. La Juventus debutterà su Sky Sport, c’è grande attesa per l’esordio in campo di Cristiano Ronaldo. Sempre su Sky, debutteranno Milan e Roma. Napoli e Inter, debutteranno su DAZN. Per vedere tutta la serie A, si dovranno sottoscrivere due abbonamenti, per vedere tutte le partite di Serie A.

Gli abbonati a Sky avranno la possibilità di accedere al servizio offerto da Dazn ad un prezzo scontato. Sky, inoltre, ha fatto sapere che pagherà lei stessa la differenza tra la sua offerta e i prezzi di listino. Questi i pacchetti disponibili al momento:

Ticket 1 mese – Tutti i clienti Sky da più di un anno possono acquistare il ticket 1 mese al prezzo di 7,99 euro, invece di 9,99.

Ticket 3 mesi – Tutti i clienti Sky possono acquistare il ticket 3 mesi al prezzo di 21,99 euro, ovvero con uno sconto del 25% (circa 8 euro) rispetto al canone DAZN.

Ticket 9 mesi – Tutti i clienti Sky possono acquistare il ticket 9 mesi al prezzo scontato di 59,99 euro. In pratica, si risparmia oltre il 30% (circa 30€) rispetto al canone DAZN.

Sky, inoltre, ha ricordato che i ticket potranno essere acquistati da tutti i clienti (satellite, digitale terrestre e fibra) che pagano il proprio abbonamento con carta di credito o addebito su conto corrente. DAZN, sarà disponibile su tutti i dispositivi tecnologici (computer, tablet, smartphone, smart tv, console). Per poter accedere ai pacchetti offerti da DAZN attraverso Sky, sarà necessario munirsi di un decoder di ultima generazione Sky Q. A partire dal 31 agosto, però, sarà disponibile un aggiornamento per tutti i MySky HD prodotti negli ultimi due anni e di marca Humax: questi ultimi, passeranno all’esperienza Sky Q senza che vi siano costi aggiuntivi e senza la necessità di un adeguamento dell’impianto. Chi invece non ha a disposizione un decoder My Sky HD prodotto negli ultimi due anni (marca Humax), dovrà fare richiesta di Sky Q. Il servizio ha un costo di 99 euro e prevede anche un adeguamento dell’impianto. Chi deciderà di passare a Sky Q, avrà a disposizione tutti i contenuti in 4K e HDR senza costi aggiuntivi. Nella pagina successiva, al composizione della squadra Dazn. […]