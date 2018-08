Dazn e Sky, il palinsesto delle prime tre giornate di Serie A 2018-2019.

Dazn, la guida per vedere la Serie A 2018-2019 in streaming. Palinsesto prime tre giornate / Dispositivi compatibili e info

DAZN, consente di guardare calcio e altri sport in diretta streaming e on demand, su numerosi dispositivi differenti, fino a 2 contemporaneamente. Sono disponibili i tornei di baseball, NHL, rugby, boxe, rally, ma anche la Serie A e la Serie B. Saranno in totale 114 le partite di Serie A da guardare in esclusiva su DAZN per ognuna delle prossime tre stagioni. Per quanto riguarda il campionato di Serie B sono 462 partite, delle quali 428 saranno in esclusiva. Per quanto concerne la Serie A, il primo dei match trasmessi sarà Lazio-Napoli, sabato 18 agosto alle ore 20:30 in diretta streaming, altro big match sarà Napoli-Milan alla seconda giornata. Dazn ha acquistato i diritti perla trasmissione di 3 partite ogni giornata di Serie A: l’anticipo serale del sabato, il lunch match delle 12,30 e una partita della fascia pomeridiana. Il servizio online offre anche la Ligue1 francese, la Liga spagnola, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Coppa d’Africa, FA Cup e Coppa di Lega inglese.

Per vedere la Serie A su DAZN e tutti gli altri sport, si deve scaricare e accedere all’app, creare il profilo utente e scegliere la Serie A. È possibile accedere a DAZN: smart TV e dispositivi di streaming come Android TV, Apple TV, smart TV LG con Web OS, smart TV Panasonic e smart TV Samsung con Tizen, smartphone iOS e Android, tablet e console per videogiochi. Bisogna accendere il dispositivo, effettuare il download dell’app, oppure su computer, accedere semplicemente al sito ufficiale DAZN. Successivamente, bisogna inserire i dati personali: nome, cognome, indirizzo email e password, poi si sceglie il metodo di pagamento: sono accettati tutti i metodi di pagamento con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Apple iTunes e tramite l’applicazione Amazon. Dazn ha un costo in abbonamento di 9,99 euro al mese, a partire dal secondo mese, mentre il primo mese è gratuito.

Nella seconda pagina, trovate le partite trasmesse in esclusiva da Dazn e da Sky Tv per le prime 3 giornate della Serie A 2018-19. […]